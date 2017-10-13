Şili Milli Takımı'nda prim krizi!
Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Beşiktaşlı Gary Medel'in de içinde bulunduğu Şili Milli Takımı, Dünya Kupası bileti alamadı. Buna karşın federasyonun futbolculara 10 milyon dolar ödeme yapacak olması tartışma konusu oldu.
Şili Milli Takımı Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Elemelerde grubu altıncı sırada bitiren ve finallerin dışında kalan Güney Amerika ekibinde şok devam ederken, sportif başarısızlık beraberinde bir çok tartışmayı da getirdi.
Gidemediler ama kazandılar
Skorer'de yer alan habere göre, Futbolcuların içki sevdaları nedeniyle sahada 'döküldüğü' iddialarının ardından bu kez ortaya parayla ilgili yeni bir tartışma konusu geldi. Şilili futbolcular Dünya Kupası'na katılmayı başaramasalar da, elemelerdeki performansları nedeniyle kendilerine yüklü bir ödeme yapılacağı ortaya çıktı.
Bir önceki federasyonun işi
Dünya Kupası eleme maçlarında kadroda yer alan futbolculara toplam 10 milyon dolar ödeme yapılacak. Kalem kalem hangi oyuncuya ne kadar prim ödeneceği de ortaya çıkarken, Fenerbahçeli Mauricio Isla üst sıralarda yer aldı. Konuyla ilgili anlaşmanın bir önceki federasyon döneminde yapıldığı, o yüzden mevcut federasyonun konuyla ilgili bir şey yapamadığı belirtildi.
Deplasman galibiyetine 25 bin dolar
Elemelerde iç saha galibiyetine adam başı 20 bin dolar, beraberliğe 10 bin dolar, deplasman galibiyetine 25 bin dolar, beraberliğe 15 bin dolar prim dağıtıldı.
Felipe Gutierrez 429,400 dolar
Mauricio Isla 422.600 dolar
Alexis Sanchez 414.400 dolar
Eugenio Mena 409.400 dolar
Arturo Vidal 383.000 dolar
Jean Beausejour 376.200 dolar
Cristopher Toselli376.200 dolar
Eduardo Vargas 371.200 dolar
Johnny Herrera 371.200 dolar
Gonzalo Jara 363.000 dolar
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:07
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Van Persie savcıya ifade verdi
Toplam 6
Yorum
FB Bir Fenerbahçeli olarak RVP yi sevmem ama madem ona böyle bir saçmalık için çağırıyorlarsa neden zamanında meloya çağırmadılar ? Adalet nrde
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Toplam 64
Yorum
Gökhan Biz her sene aynı olayı yaşarken siz futbolcular aynı hatalara neden düşüyorsunuz o zaman? Quaresma kırmızı görmek için can atıyor resmen
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Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ bakıyorum da korku sarmış 14. haftayı mı kurtarmaya çalışıyorsunuz uğraşmayın siz 14. hafta göreceksiniz şişirdikleri balonu patlatırız !
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