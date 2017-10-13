Şili Milli Takımı'nda prim krizi!

Şili Milli Takımı Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Elemelerde grubu altıncı sırada bitiren ve finallerin dışında kalan Güney Amerika ekibinde şok devam ederken, sportif başarısızlık beraberinde bir çok tartışmayı da getirdi.



Gidemediler ama kazandılar

Skorer'de yer alan habere göre, Futbolcuların içki sevdaları nedeniyle sahada 'döküldüğü' iddialarının ardından bu kez ortaya parayla ilgili yeni bir tartışma konusu geldi. Şilili futbolcular Dünya Kupası'na katılmayı başaramasalar da, elemelerdeki performansları nedeniyle kendilerine yüklü bir ödeme yapılacağı ortaya çıktı.

Bir önceki federasyonun işi

Dünya Kupası eleme maçlarında kadroda yer alan futbolculara toplam 10 milyon dolar ödeme yapılacak. Kalem kalem hangi oyuncuya ne kadar prim ödeneceği de ortaya çıkarken, Fenerbahçeli Mauricio Isla üst sıralarda yer aldı. Konuyla ilgili anlaşmanın bir önceki federasyon döneminde yapıldığı, o yüzden mevcut federasyonun konuyla ilgili bir şey yapamadığı belirtildi.



Deplasman galibiyetine 25 bin dolar

Elemelerde iç saha galibiyetine adam başı 20 bin dolar, beraberliğe 10 bin dolar, deplasman galibiyetine 25 bin dolar, beraberliğe 15 bin dolar prim dağıtıldı.

Felipe Gutierrez 429,400 dolar

Mauricio Isla 422.600 dolar

Alexis Sanchez 414.400 dolar

Eugenio Mena 409.400 dolar

Arturo Vidal 383.000 dolar

Jean Beausejour 376.200 dolar

Cristopher Toselli376.200 dolar

Eduardo Vargas 371.200 dolar

Johnny Herrera 371.200 dolar

Gonzalo Jara 363.000 dolar