 Şili Milli Takımı'nda prim krizi! – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    'nda prim krizi!

    Şili Milli Takımı'nda prim krizi!

    Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Beşiktaşlı Gary Medel'in de içinde bulunduğu , Dünya Kupası bileti alamadı. Buna karşın federasyonun futbolculara 10 milyon dolar ödeme yapacak olması tartışma konusu oldu.

    Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Elemelerde grubu altıncı sırada bitiren ve finallerin dışında kalan Güney Amerika ekibinde şok devam ederken, sportif başarısızlık beraberinde bir çok tartışmayı da getirdi.

    Gidemediler ama kazandılar

    Skorer'de yer alan habere göre, Futbolcuların içki sevdaları nedeniyle sahada 'döküldüğü' iddialarının ardından bu kez ortaya parayla ilgili yeni bir tartışma konusu geldi. Şilili futbolcular Dünya Kupası'na katılmayı başaramasalar da, elemelerdeki performansları nedeniyle kendilerine yüklü bir ödeme yapılacağı ortaya çıktı.

    Bir önceki federasyonun işi

    Dünya Kupası eleme maçlarında kadroda yer alan futbolculara toplam 10 milyon dolar ödeme yapılacak. Kalem kalem hangi oyuncuya ne kadar prim ödeneceği de ortaya çıkarken, Fenerbahçeli Mauricio Isla üst sıralarda yer aldı. Konuyla ilgili anlaşmanın bir önceki federasyon döneminde yapıldığı, o yüzden mevcut federasyonun konuyla ilgili bir şey yapamadığı belirtildi.

    Deplasman galibiyetine 25 bin dolar

    Elemelerde iç saha galibiyetine adam başı 20 bin dolar, beraberliğe 10 bin dolar, deplasman galibiyetine 25 bin dolar, beraberliğe 15 bin dolar prim dağıtıldı.

    Felipe Gutierrez 429,400 dolar
    Mauricio Isla 422.600 dolar
    Alexis Sanchez 414.400 dolar
    Eugenio Mena 409.400 dolar
    Arturo Vidal 383.000 dolar
    Jean Beausejour 376.200 dolar
    Cristopher Toselli376.200 dolar
    Eduardo Vargas 371.200 dolar
    Johnny Herrera 371.200 dolar
    Gonzalo Jara 363.000 dolar

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:07
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