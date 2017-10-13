Sami Khedira'nın FIFA 18 isyanı
Sami Khedira'nın FIFA 18 oyunu yapımcısı EA Sports'a saç kesimiyle ilgili yaptığı isyan sosyal medyanın gündemine oturdu. PES 2018'in yapımcısı Konami bu fırsatı kaçırmadı.
Sami Khedira: "Merhaba @EASPORTSFIFA, uzun saçımı sevmeniz beni mutlu ediyor... ama neredeyse iki yıldır saçım kısa" diye yazdı. Bu tweet'e ise kısa bir süre sonra resmi PES 2018 hesabından bir cevap geldi. Bu cevap ise şu şekildeydi; "Sami, #PES2018'de de iyi görünüyorsun. Belki Mesut Özil sana bir oyun hediye eder" diye yazdı ve oyuncunun PES 2018'deki kısa saçlı görünümünü paylaştı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:07
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Toplam 6
Yorum
FB Bir Fenerbahçeli olarak RVP yi sevmem ama madem ona böyle bir saçmalık için çağırıyorlarsa neden zamanında meloya çağırmadılar ? Adalet nrde
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Yorum
BEŞİKTAŞ bakıyorum da korku sarmış 14. haftayı mı kurtarmaya çalışıyorsunuz uğraşmayın siz 14. hafta göreceksiniz şişirdikleri balonu patlatırız !
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