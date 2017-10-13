Sami Khedira'nın FIFA 18 isyanı

Ünlü futbolcu Sami Khedira resmi Twitter hesabından EA Sports'a FIFA 18 oyunundaki saç kesimiyle ilgili bir göndermede bulundu.Sami Khedira: "Merhaba @EASPORTSFIFA, uzun saçımı sevmeniz beni mutlu ediyor... ama neredeyse iki yıldır saçım kısa" diye yazdı. Bu tweet'e ise kısa bir süre sonra resmi PES 2018 hesabından bir cevap geldi. Bu cevap ise şu şekildeydi; "Sami, #PES2018'de de iyi görünüyorsun. Belki Mesut Özil sana bir oyun hediye eder" diye yazdı ve oyuncunun PES 2018'deki kısa saçlı görünümünü paylaştı.