 Sami Khedira'nın FIFA 18 isyanı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Sami Khedira'nın FIFA 18 isyanı

    Sami Khedira'nın FIFA 18 isyanı

    Sami Khedira'nın FIFA 18 oyunu yapımcısı EA Sports'a saç kesimiyle ilgili yaptığı isyan sosyal medyanın gündemine oturdu. PES 2018'in yapımcısı Konami bu fırsatı kaçırmadı.

    Ünlü futbolcu Sami Khedira resmi Twitter hesabından EA Sports'a FIFA 18 oyunundaki saç kesimiyle ilgili bir göndermede bulundu.
    Sami Khedira: "Merhaba @EASPORTSFIFA, uzun saçımı sevmeniz beni mutlu ediyor... ama neredeyse iki yıldır saçım kısa" diye yazdı. Bu tweet'e ise kısa bir süre sonra resmi PES 2018 hesabından bir cevap geldi. Bu cevap ise şu şekildeydi; "Sami, #PES2018'de de iyi görünüyorsun. Belki Mesut Özil sana bir oyun hediye eder" diye yazdı ve oyuncunun PES 2018'deki kısa saçlı görünümünü paylaştı.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:07
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