Roberto Carlos dede oldu

DÜNYANIN en iyi sol bekleri arasında gösterilen ve Türkiye'de futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Roberto Carlos'tan mutlusu yok... 6 farklı eşinden 9 çocuğu bulunan 44 yaşındaki Brezilyalı'nın, dede olduğu öğrenildi. Carlos'un torununun temmuz ayında dünyaya geldiği ve adının Pedro olduğu belirtildi.