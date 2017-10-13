Roberto Carlos dede oldu
DÜNYANIN en iyi sol bekleri arasında gösterilen ve Türkiye'de futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Roberto Carlos'tan mutlusu yok... 6 farklı eşinden 9 çocuğu bulunan 44 yaşındaki Brezilyalı'nın, dede olduğu öğrenildi. Carlos'un torununun temmuz ayında dünyaya geldiği ve adının Pedro olduğu belirtildi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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