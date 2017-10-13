 Roberto Carlos dede oldu – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Roberto Carlos dede oldu

    Roberto Carlos dede oldu
    DÜNYANIN en iyi sol bekleri arasında gösterilen ve Türkiye'de futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Roberto Carlos'tan mutlusu yok... 6 farklı eşinden 9 çocuğu bulunan 44 yaşındaki Brezilyalı'nın, dede olduğu öğrenildi. Carlos'un torununun temmuz ayında dünyaya geldiği ve adının Pedro olduğu belirtildi.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Roberto Carlos dede oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.