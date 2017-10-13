Futbolda haftanın programı...
Futbolda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
SÜPER LİG
Bugün:
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)
Yarın:
14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
15 Ekim Pazar:
14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Medical Park)
19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)
16 Ekim Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
TFF 1. LİG
Bugün:
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
Yarın:
13.00 Ümraniyespor-Elazığspor (Ümraniye Belediye)
15.00 Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor (Balıkesir Atatürk)
18.00 Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)
15 Ekim Pazar:
13.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)
13.00 MKE Ankaragücü-Boluspor (Ankara 19 Mayıs)
15.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova)
18.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
16 Ekim Pazartesi:
18.00 Grandmedical Manisaspor-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)
TFF 2. LİG
Kırmızı Grup
Yarın:
14.30 Keçiörengücü-Menemen Belediyespor (Ankara Aktepe)
15.00 Sancaktepe Belediyespor-Sarıyer (Maltepe Hasan Polat)
15 Ekim Pazar:
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaeli Birlikspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
14.30 Hatayspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Antakya Atatürk)
14.30 Tokatspor-Tuzlaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
14.30 Kastamonuspor 1966-Etimesgut Belediyespor (Gazi)
15.00 İnegölspor-Bucaspor (İnegöl İlçe)
19.00 Mersin İdmanyurdu-Sivas Belediyespor (Mersin)
19.00 Afjet Afyonspor-Eyüpspor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
BEYAZ GRUP
Yarın:
14.00 Gümüşhanespor-Karşıyaka (Bayburt Genç Osman)
15.00 Pendikspor-BUGSAŞ Spor (Pendik)
19.00 Altay-Fethiyespor (İzmir Atatürk)
15 Ekim Pazar:
14.30 Hacettepe-Niğde Belediyespor (Cebeci İnönü)
14.30 Zonguldak Kömürspor-Bandırmaspor (Karaelmas Kemal Köksal)
15.00 Nazilli Belediyespor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Nazilli İlçe)
15.00 Ottocool Karagümrük-Konya Anadolu Selçukspor (Vefa)
18.00 Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (Şanlıurfa GAP)
19.00 Kahramanmaraşspor-Silivrispor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
TFF 3. LİG
1. Grup
Yarın:
14.00 Yomraspor-Erzin Belediyespor (Yomra İlçe)
15.00 Bergama Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Çatalcaspor-Çanakkale Dardanel (Ziya Altınoğlu)
15.00 Bayrampaşa-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15 Ekim Pazar:
14.00 Bayburt Grup Özel İdare-12 Bingölspor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Batman Petrolspor-Yeni Altındağ Belediyespor (Batman 16 Mayıs)
14.30 Kozan Belediyespor-Erbaaspor (İsmet Atlı)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ofspor (Mümin Özkasap)
15.00 Kemerspor 2003-Orhangazi Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
2. GRUP
Yarın:
14.30 Ankara Demirspor-Turgutluspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Tire 1922 (Darıca İlçe)
15 Ekim Pazar:
14.00 Pazarspor-1461 Trabzon (Pazar İlçe)
14.00 Yeni Orduspor-Anadolu Bağcılarspor (Ordu 19 Eylül)
14.00 Anagold 24 Erzincanspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Erzincan 13 Şubat)
14.30 Kayseri Erciyesspor-Diyarbekirspor (Kayseri Atatürk)
15.00 Ergene Velimeşespor-Kırıkhanspor (Lüleburgaz 8 Kasım)
15.00 Muğlaspor-Yeşil Bursa (Muğla Atatürk)
15.00 Erokspor-Gölcükspor (Esenler)
3. GRUP
Yarın:
14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Tekirdağspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
14.30 Payasspor-Tarsus İdmanyurdu (Payas İlçe)
19.00 Karacabey Birlikspor-Sultanbeyli Belediyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
15 Ekim Pazar:
13.00 Elaziz Belediyespor-Aydınspor 1923 (Elazığ Atatürk)
14.00 Cizrespor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Cizre İlçe)
14.30 Çorum Belediyespor-Arsinspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.00 Kızılcabölükspor-UTAŞ Uşakspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Ankara Adliyespor (Ziya Altınoğlu)
19.00 Kocaelispor-Osmaniyespor (İzmit İsmetpaşa)
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:32
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
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