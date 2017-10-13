Futbolda haftanın programı...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



SÜPER LİG

Bugün:

20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

Yarın:

14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ekim Pazar:

14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Medical Park)

19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

16 Ekim Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



TFF 1. LİG

Bugün:

18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Yarın:

13.00 Ümraniyespor-Elazığspor (Ümraniye Belediye)

15.00 Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor (Balıkesir Atatürk)

18.00 Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)

15 Ekim Pazar:

13.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

13.00 MKE Ankaragücü-Boluspor (Ankara 19 Mayıs)

15.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova)

18.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

16 Ekim Pazartesi:

18.00 Grandmedical Manisaspor-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)



TFF 2. LİG

Kırmızı Grup

Yarın:

14.30 Keçiörengücü-Menemen Belediyespor (Ankara Aktepe)

15.00 Sancaktepe Belediyespor-Sarıyer (Maltepe Hasan Polat)

15 Ekim Pazar:

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaeli Birlikspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.30 Hatayspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Antakya Atatürk)

14.30 Tokatspor-Tuzlaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

14.30 Kastamonuspor 1966-Etimesgut Belediyespor (Gazi)

15.00 İnegölspor-Bucaspor (İnegöl İlçe)

19.00 Mersin İdmanyurdu-Sivas Belediyespor (Mersin)

19.00 Afjet Afyonspor-Eyüpspor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

BEYAZ GRUP

Yarın:

14.00 Gümüşhanespor-Karşıyaka (Bayburt Genç Osman)

15.00 Pendikspor-BUGSAŞ Spor (Pendik)

19.00 Altay-Fethiyespor (İzmir Atatürk)

15 Ekim Pazar:

14.30 Hacettepe-Niğde Belediyespor (Cebeci İnönü)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Bandırmaspor (Karaelmas Kemal Köksal)

15.00 Nazilli Belediyespor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Nazilli İlçe)

15.00 Ottocool Karagümrük-Konya Anadolu Selçukspor (Vefa)

18.00 Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (Şanlıurfa GAP)

19.00 Kahramanmaraşspor-Silivrispor (Kahramanmaraş 12 Şubat)



TFF 3. LİG

1. Grup

Yarın:

14.00 Yomraspor-Erzin Belediyespor (Yomra İlçe)

15.00 Bergama Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Çatalcaspor-Çanakkale Dardanel (Ziya Altınoğlu)

15.00 Bayrampaşa-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15 Ekim Pazar:

14.00 Bayburt Grup Özel İdare-12 Bingölspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Batman Petrolspor-Yeni Altındağ Belediyespor (Batman 16 Mayıs)

14.30 Kozan Belediyespor-Erbaaspor (İsmet Atlı)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ofspor (Mümin Özkasap)

15.00 Kemerspor 2003-Orhangazi Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)



2. GRUP

Yarın:

14.30 Ankara Demirspor-Turgutluspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Tire 1922 (Darıca İlçe)

15 Ekim Pazar:

14.00 Pazarspor-1461 Trabzon (Pazar İlçe)

14.00 Yeni Orduspor-Anadolu Bağcılarspor (Ordu 19 Eylül)

14.00 Anagold 24 Erzincanspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Erzincan 13 Şubat)

14.30 Kayseri Erciyesspor-Diyarbekirspor (Kayseri Atatürk)

15.00 Ergene Velimeşespor-Kırıkhanspor (Lüleburgaz 8 Kasım)

15.00 Muğlaspor-Yeşil Bursa (Muğla Atatürk)

15.00 Erokspor-Gölcükspor (Esenler)



3. GRUP

Yarın:

14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Tekirdağspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.30 Payasspor-Tarsus İdmanyurdu (Payas İlçe)

19.00 Karacabey Birlikspor-Sultanbeyli Belediyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

15 Ekim Pazar:

13.00 Elaziz Belediyespor-Aydınspor 1923 (Elazığ Atatürk)

14.00 Cizrespor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Cizre İlçe)

14.30 Çorum Belediyespor-Arsinspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

15.00 Kızılcabölükspor-UTAŞ Uşakspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Ankara Adliyespor (Ziya Altınoğlu)

19.00 Kocaelispor-Osmaniyespor (İzmit İsmetpaşa)