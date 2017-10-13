Aynı kabusu yeniden yaşamak istemiyor!
Beşiktaş maçında taraftardan etkilenen Timo Werner, Dortmund'a götürülmüyor.
Leipzig'in yıldızlarından 21 yaşındaki forvet Timo Werner, Vodafone Park'ta 32. dakikada oluşan gürültüden rahatsız olup oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Bild'in verdiği habere göre Leipzig teknik ekibi, Werner'i Dortmund deplasmanına bu yüzden götürmeme kararı aldı. Haberde, Dortmund taraftarının yaklaşık 130 desibel gürültü yaptığı ve genç oyuncunun bu durumdan fazlasıyla etkilenebileceği ayrıntısı da verildi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:26
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Michael Jordan'dan NBA tepkisi
Toplam 4
Yorum
burak anladıysam arap oliiim.
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Aboubakar’a 50 milyon €
Toplam 11
Yorum
BJK'li Firsatin varken8-10 milyon'u verip alacaktin. simdi aglariz böyle. Bastan belliydi böyle olacagi saf gibi nelere inaniyordunuz ki ?
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''Basketbola yeni başlamış gibiyim''
Toplam 1
Yorum
seda ooo cok ugrastim senle teknigin iyi tek engelin algin ,bi kocla calis algini actir bak nasil ucuyon inanamican kendine
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