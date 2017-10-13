Aynı kabusu yeniden yaşamak istemiyor!

Leipzig'in yıldızlarından 21 yaşındaki forvet Timo Werner, Vodafone Park'ta 32. dakikada oluşan gürültüden rahatsız olup oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.



Bild'in verdiği habere göre Leipzig teknik ekibi, Werner'i Dortmund deplasmanına bu yüzden götürmeme kararı aldı. Haberde, Dortmund taraftarının yaklaşık 130 desibel gürültü yaptığı ve genç oyuncunun bu durumdan fazlasıyla etkilenebileceği ayrıntısı da verildi.