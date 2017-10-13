Avrupa'nın gole doymayan yıldızları

Gösterdikleri üstün performansla rakip savunmaların korkulu rüyası haline gelen golcüler arasında İspanyol ekibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, toplam 14 golle başı çekiyor.

İngiltere'de Lukaku, Fransa'da Falcao, Cavani ve Neymar, İtalya'da Dybala, Immobile, Mertens ve Dzeko, Almanya'da ise Aubameyang ve Lewandowski liglerinde maç başı 1 gol ortalamasına erişen veya üzerine çıkan yıldızlar olarak öne çıkıyor.



MESSİ SORUMLULUĞU ALDI

Barcelona'da Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar'ın takımdan ayrılmasının ardından sorumluluğu artan Messi, beklentileri boşa çıkarmadı.

Ligde 7 maçta 11 kez ağları sarsarak gol yarışında zirveye çıkan Arjantinli yıldız, takımının tüm maçları kazanarak liderlik koltuğuna oturmasında başrolü oynadı.

Ligdeki başarılı performansını Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtan 30 yaşındaki Messi, takımının Juventus'u 3-0 yendiği grup karşılaşmasında iki kez ağları havalandırdı. Bu başarısıyla Barcelonalı golcü, dünyaca ünlü İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un koruduğu kaleyi kariyerinde ilk kez geçmeyi başardı.

Sezon başında Real Madrid ile oynanan İspanya Süper Kupası maçlarında da takımının tek golüne imza atan Messi, bu sezon toplam 11 maçta 14 kez fileleri sarstı.



LUKAKU MANCHESTER UNİTED'I TAŞIYOR

Geçen sezonların aksine bu sezon formda bir grafik çizen Manchester United'a sezon başında transfer olan Romelu Lukaku, 7 lig maçında 7 kez ağları sarsarak takımının 19 puanla şampiyonluk mücadelesine dahil olmasına doğrudan katkı sağladı.

Takımının hücum yoluna önemli katkı sağlayan Belçikalı milli golcü, UEFA Süper Kupa'da Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ise Basel ve CSKA Moskova ağlarını sarsarak toplamda 11 golle takımının vazgeçilmez oyuncusu haline geldi.

Tottenham'ın gol makinası İngiliz Harry Kane, Manchester City'nin Arjantinli forveti Sergio Agüero ve Chelsea'nin İspanyol santraforu Alvaro Morata da ligde 6'şar golle Lukaku'yu takibini sürdürüyor.



FALCAO ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

Yaz transfer sezonunda Kylian Mbappe, Benjamin Mendy, Bernardo Silva ve Tiemoue Bakayoko gibi birçok önemli futbolcusunu kaybeden Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'yu ise tecrübeli yıldızı Radamel Falcao sırtlıyor.

Yaşadığı ciddi sakatlıkların etkisini bu sezon üzerinden tamamen atan Kolombiyalı milli golcü, gösterdiği üstün performansla eski başarılı günlerini anımsattı.

Ligde 8 maçta 12 gole imza atan Falcao, takımının, transfere büyük harcamalar yapan Paris Saint-Germain (PSG) ile şampiyonluk yarışına dahil olmasına önemli katkı sağladı.



CAVANİ VE NEYMAR TUTULAMIYOR

İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in takımdan ayrılmasının ardından performansını iki sezondur sürekli artıran PSG'nin gol makinası Edinson Cavani ligde 8 maçta 8 kez ağları sarsarak takımının namağlup liderlik koltuğunda oturmasına yardımcı oldu. Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Celtic'e iki, Bayern Münih'e ise bir gol atan Uruguaylı yıldız, PSG'nin tüm kulvarlarda iddialı konuma gelmesinde ön ayak oldu.

Bonservisine 222 milyon avro verilen Neymar da yeni takımı PSG'de beklentileri şu ana kadar boşa çıkarmadı. Ligde 6 maçta 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 2 gol kaydeden Brezilyalı yıldız, 7 asiste de imza atarak takım arkadaşlarının gol yollarında etkili olmasını sağladı.



SERİE A'NIN GOLCÜLERİ ÇOK FORMDA

Bu sezon İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarında forma giyen birçok yıldız futbolcu ise kariyerlerinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirerek dikkati çekti.

Juventus'un büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Arjantinli oyuncu Paulo Dybala, kendisinden beklenen performansı bu sezon gerçekleştirdi. Ligde 7 maçta 10 kez fileleri sarsarak gol krallığı yarışında zirveye çıkan 23 yaşındaki Dybala, takımının en önemli hücum oyuncusu oldu.

İnişli çıkışlı kariyerinin ardından bu sezon Lazio formasıyla formunun zirvesine çıkan Ciro Immobile ise 7 lig maçında 9 golle krallık yarışında Dybala'yı takibini sürdürdü. Lazio'nun Juventus'u 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştığı Süper Kupa ile UEFA Avrupa Ligi maçlarında da boş durmayan İtalyan futbolcu, bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı.

Ligde 7'de 7 yaparak liderliğini koruyan sezonun formda takımı Napoli'de ise Belçikalı milli oyuncu Dries Mertens attığı 7 golle kalitesini ortaya koydu. Takımının Şampiyonlar Ligi ön eleme ve grup maçlarında da ağları sarsan 30 yaşındaki oyuncu, toplamda 9 gole ulaştı.

Serie A'da geçen sezon gol krallığı yaşayan Roma'nın Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko da ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 kez fileleri havalandırarak bu sezon da takımının gol yollarındaki en etkili ismi olmayı sürdürdü.

Bu sezon çıkışa geçerek 19 puanla ligde şampiyonluk potasında mücadelesini sürdüren Inter'de ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi, 7 maçta 6 gol kaydetti.



BUNDESLİGA'DA İSİMLER DEĞİŞMEDİ

Bundesliga'da lider Borussia Dortmund'un başarısında önemli rol oynamaya devam eden Gabonlu santrafor Pierre-Emerick Aubameyang ligde 8, diğer kulvarlarda ise 5 kez ağları sarstı.

Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ise ligde 8 golle Aubameyang ile krallık yarışında zirveyi paylaşırken, Şampiyonlar Ligi'nde 1, Almanya Kupası'nda 2, Almanya Süper Kupası'nda 1 gole daha imza attı.