 U17 Milli Takımımız veda etti! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    U17 Milli Takımımız veda etti!

    U17 Milli Takımımız veda etti!

    FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki son maçında Paraguay'a 3-1 yenildi.

    B Grubu'nda son sırada yer alan 17 Yaş Altı Milli Takımı, Hindistan'ın Navi Mumbai kentindeki D.Y. Patil Stadı'nda Paraguay ile karşılaştı.

    Mücadelenin 41. dakikasında Giovanni Bogado ile öne geçen Paraguay, iki dakika sonra Fernando Cardozo'nun golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. 61. dakikada Antonio Galeano ile farkı üçe çıkaran Paraguay karşısında ay-yıldızlıların tek golünü uzatma dakikalarında Kerem Atakan Kesgin kaydetti.

    Grup maçlarında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalan, Mali'ye 3-0, Paraguay'a da 3-1 mağlup olan milliler, bir puanla turnuvaya veda etti.

    Tüm maçlarını kazanan Paraguay 9 puanla lider, iki maçını kazanan Mali 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:00
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