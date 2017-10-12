U17 Milli Takımımız veda etti!
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki son maçında Paraguay'a 3-1 yenildi.
B Grubu'nda son sırada yer alan 17 Yaş Altı Milli Takımı, Hindistan'ın Navi Mumbai kentindeki D.Y. Patil Stadı'nda Paraguay ile karşılaştı.
Mücadelenin 41. dakikasında Giovanni Bogado ile öne geçen Paraguay, iki dakika sonra Fernando Cardozo'nun golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. 61. dakikada Antonio Galeano ile farkı üçe çıkaran Paraguay karşısında ay-yıldızlıların tek golünü uzatma dakikalarında Kerem Atakan Kesgin kaydetti.
Grup maçlarında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalan, Mali'ye 3-0, Paraguay'a da 3-1 mağlup olan milliler, bir puanla turnuvaya veda etti.
Tüm maçlarını kazanan Paraguay 9 puanla lider, iki maçını kazanan Mali 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:00
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Arda'ya Fenerbahçe kucak açtı
Toplam 78
Yorum
çelebi fenerin huyudur gsaraylı olan topcuyu hep almak ister can çıkar huy çıkmaz bunlar değişmez arda gs lidir ve öyle kalacaktır bayrampaşalılar
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Trabzon’da eski dostlar buluşuyor
Toplam 3
Yorum
Ahmet Büyük Akhisarspor TS san üst sıralarda ise Ersun Yanal un gönderdiği futbolcularda hata yokmuş Hata Ersun Hocadaymış,
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 17
Yorum
şike doludizgin Boluspor ve muhteşem transferi aklıma geldi , artık her nedense?
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