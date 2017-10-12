 TFF'ye yeni isim! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    TFF'ye yeni isim!

    TFF'ye yeni isim!

    Türkiye Futbol Federasyonu, Fuat Guguloğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildiğini açıkladı.

    TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine yeni atama yaptı. Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Fuat Guguloğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi" denildi.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:11
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