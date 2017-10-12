TFF'ye yeni isim!
Türkiye Futbol Federasyonu, Fuat Guguloğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine yeni atama yaptı. Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Fuat Guguloğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi" denildi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:11
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Fenerbahçeli oyuncunun cezası onandı
Toplam 2
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EMREGS ADAM DİREKT KIRMIZI KARTLA ATILIP 1 MAÇ CEZA ALIYOR ? WTF ? #YETERYILDIRIMDEMİRÖRENYETER
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Muhittin Özdemir Türk Hocalar ile Kazamız kadar büyüklüğünde ülkelerin Milli Takımlarına farklı yenildiğimiz saç baş yolcuğumuz günü unutmuşlar
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G.Saray'ın Yankaya ile 18. maçı
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YANKAYA GEÇMİŞTE GS NİN CANINI ÇOK YAKTI BU HAKEM ÖNCE TÜPPÇÜ VE MHK GİTMELİ SONRA YERİNE YABANCI HAKEMLER GELMELİ
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