TFF'ye yeni isim!

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine yeni atama yaptı. Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Fuat Guguloğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi" denildi.