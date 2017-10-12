Terim olsa giderdik

Mehmet Özdilek, “Fatih Terim, Milli Takım’da kalsa Dünya Kupası’na gider miydik?” sorusuna net cevap verdi: Katılma ihtimalimiz vardı. Tablo bunu gösteriyor. Bu kadar kötü oynamazdık

Antalya'da 8-10 Ocak'ta düzenlenecek UEFA Pro Lisans Antrenörler Gelişim Semineri'nin tanıtım toplantısında konuşan teknik direktör Mehmet Özdilek, önemli açıklamalar yaptı. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan maçlara değinen Özdilek, "Ukrayna maçı öncesi hoca değişikliği tüm psikolojiyi alt-üst etti. Evveliyatına bakıldığında da o süreçte kendi istikrarını, skorsal başarıyı yakalamış Milli Takım vardı" dedi.



BU OYUN BiZE YAKIŞMADI ÖZDİLEK

"Fatih Terim, Milli Takım'da kalsa Dünya Kupası'na gider miydik?" sorusunun ardından da şunları söyledi: "Tablo bunu gösteriyordu. İzlanda ve Ukrayna maçındaki ortaya konulan futbol mücadelesi Türk milli takımına yakışmayan bir oyun felsefesiydi. Onun bedelini ağır ödedik. Fatih Terim olsa, o maçlardabu kadar kötü oynamazdık."