 PSG Başkanı El-Halifi'ye şok – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Başkanı El-Halifi'ye şok

    <a href="/index/psg?id=4519aec8-1de8-4fc9-b715-7239bded72be" class="" rel="tag">PSG</a> Başkanı El-Halifi'ye şok

    FIFA tarafından Dünya Kupası yayın haklarını alan beIN Sports'un da yönetim kurulu başkanlığını yapan Katarlı El-Halifi'ye yayın haklarını kazanma sürecinde rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldı

    Başkanı Nasır el-Halifi ve eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke hakkında FIFA Dünya Kupası yayın haklarını kazanma sürecine rüşvet karıştırmak nedeniyle soruşturma açıldı.

    İsviçre Federal Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Kupası yayın haklarını alan beIN Sports'un da yönetim kurulu başkanlığını yapan Katarlı El-Halifi'ye yayın haklarını kazanma sürecinde rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı ifade edildi.

    El-Halifi'nin eski FIFA Genel Sekreteri Valcke'ye rüşvet verdiği iddia ediliyor.

    Açıklamada, Valcke'ye de FIFA'nın Dünya Kupası yayın haklarını medya kuruluşlarına verilirken rüşvet aldığı iddiasıyla soruştuma açıldığı belirtildi.

    Fransa'nın Kulübü bu yıl yaptığı yüksek bonservis bedelli trasferlerle adını duyurmuştu. El-Halifi, Barcelona'dan Neymar'ı 222 milyon avroya PSG'ye transfer etmişti.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:02
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