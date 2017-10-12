 George Weah artık Cumhurbaşkanı! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    artık Cumhurbaşkanı!

    George Weah artık Cumhurbaşkanı!

    Futbolun unutulmaz isimlerinden , ülkesi Liberya'da yapılan seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı oldu.

    "Ballon d'or" ödülünü kazanan tek Afrikalı futbolcu unvanına sahip olan , seçimlerde 19 aday ile yarıştı. 2 milyon oy kullanılan seçimler sonunda da Cumhurbaşkanı seçilen George Weah, 12 yıldır ülkeyi yöneten Nobel Barış ödüllü Ellen Johnson-Sirleaf'ın yerini alacak.

    Daha önce 2005 ve 2011 yıllarında Liberya Cumhurbaşkanlığına aday olan Georges Weah seçimleri kazanamamıştı.

    Liberya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 senede bir yapılıyor.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:13
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