George Weah artık Cumhurbaşkanı!
Futbolun unutulmaz isimlerinden George Weah, ülkesi Liberya'da yapılan seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı oldu.
"Ballon d'or" ödülünü kazanan tek Afrikalı futbolcu unvanına sahip olan George Weah, seçimlerde 19 aday ile yarıştı. 2 milyon oy kullanılan seçimler sonunda da Cumhurbaşkanı seçilen George Weah, 12 yıldır ülkeyi yöneten Nobel Barış ödüllü Ellen Johnson-Sirleaf'ın yerini alacak.
Daha önce 2005 ve 2011 yıllarında Liberya Cumhurbaşkanlığına aday olan Georges Weah seçimleri kazanamamıştı.
Liberya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 senede bir yapılıyor.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:13
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 7
Yorum
alik almanya ve rusya milli takımlarında oynadı. hem stoper, önlibero ortasahada oynayabilen joker oyuncu. 8 milyon.euro normal. 6ya verilebilir
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 48
Yorum
cenkfb gs taraftarının ardaya sahip cıkma polıtıkası.
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 48
Yorum
cenkfb gs taraftarının ardaya sahip cıkma polıtıkası.
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