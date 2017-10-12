George Weah artık başbakan!
Unutulmaz golcü George Weah ülkesi Liberya'da başbakan seçildi. Weah, 1995 yılında Altın Top ödülüne layık görülmüş ve bu ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu olmuştu.
Liberya'nın tüm dünyada yıllarca adeta elçiliğini yapan ve ülkesini tanıtan 51 yaşındaki George Weah'ın 478 maçta 193 golü bulunuyor. Weah'ın ayrıca Milan'la 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında iki Serie A şampiyonluğu bulunuyor. Weah ülkesinde Demokratik Değişim Kongresi'nin başbakan adayıydı. Weah 2005 seçimlerinde Ellen Johnson Sirleaf'in ardından ikinci olmuştu. Weah 2014'ten bu yana Montserrado Bölgesi'nin senatörü olarak Liberya Senatosu'nda yer alıyordu.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:01
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Erdoğan ile Tosic buluştu
Toplam 2
Yorum
07KARTAL TERBİYESİZLEŞME ADAM OL. KOCASI GÖRÜŞÜYORDUR ZATEN.
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 21
Yorum
Kapimiz acik degil Ben 40 yillik fenerli birisi olarak Arda karakterinde bir oyuncunun Fenerbahce ye gelmesini istemiyorum.
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Yönetim karar verdi: Atiba’yla yola devam
Toplam 2
Yorum
07KARTAL JÜBİLESİNİ BJK DA YAPMALI VE LİDER KİŞİLİĞİNDEN DOLAYI DA TEKNİK KADROYA MONTE EDİLMELİ. ÇÜNKÜ DÜZGÜN DE BİR İNSAN.
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