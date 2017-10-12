 George Weah artık başbakan! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    artık başbakan!

    George Weah artık başbakan!

    Unutulmaz golcü ülkesi Liberya'da başbakan seçildi. Weah, 1995 yılında Altın Top ödülüne layık görülmüş ve bu ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu olmuştu.

    Milan'ın ve dünya futbolunun efsane isimlerinden, unutulmaz golcü , ülkesi Liberya'da seçimleri kazandı ve başbakan oldu. 1995'te FIFA tarafından Dünyanın En İyi Futbolcusu seçilen ve aynı zamanda Altın Top ödülünü de kazanan ve bunları başaran ilk Afrikalı futbolcu olan Weah, ülkesinde çok sevilen bir figür olarak biliniyordu.



    Liberya'nın tüm dünyada yıllarca adeta elçiliğini yapan ve ülkesini tanıtan 51 yaşındaki George Weah'ın 478 maçta 193 golü bulunuyor. Weah'ın ayrıca Milan'la 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında iki Serie A şampiyonluğu bulunuyor. Weah ülkesinde Demokratik Değişim Kongresi'nin başbakan adayıydı. Weah 2005 seçimlerinde Ellen Johnson Sirleaf'in ardından ikinci olmuştu. Weah 2014'ten bu yana Montserrado Bölgesi'nin senatörü olarak Liberya Senatosu'nda yer alıyordu.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    George Weah artık başbakan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.