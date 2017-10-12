"Futbolcuların yüzde 80'i hayal dünyasında yaşıyor"
Atletico Madrid'in yıldız ismi Filipe Luis, kariyeri ve futbol dünyasına dair yorumlarda bulundu. Atletico Madrid'deki ilk yıllarında içki sorunu olduğunu dile getiren Luis, "Dışarı çıkardım ve içmem gerekenden fazla içerdim. Şanslıydım ki, babam beni arabasıyla geri getirirdi" dedi.
Futbolculukla ilgili de konuşan Luis, "Çok şanslıyım; çünkü çok fazla çalışmıyorum. Bir kaç saat fazla baskı var ve ben iyi kazanıyorum" diye konuştu.
Özellikle genç oyuncular başta olmak üzere futbolcuların yüzde 80'inin hayal dünyasında yaşadığını savunan Filipe Luis, "Kollarının altında marka bir çantayla gezip, 400 Euro'luk ayakkabı giymeyle ve vücutlarına 8 dövme yaptırmakla kendilerini her zaman yıldız olacaklarını, insanların onlara saygı duyacağını sanıyorlar. Onların dışında gerçek bir dünya olduğunu unutuyorlar" eleştirisinde bulundu.
Lionel Messi ile arasında her maçta yaşanan mücadeleler konusunda ilginç ifadeler kulllanan Atletico Madrid'li oyuncu, "Messi'yi durdurmanın yollarını biliyorum ve çoğu zaman faul olabilir. Bana "kasap" diyebilirler; ancak bundan şikayetçi değilim" diye konuştu.
Atletico'ya karşı oynadığı maçlarda 27 gol atan Messi'in sahada sahada rahat olmaması gerektiğini de kaydeden Filipe Luis, "Messi sahada kendini rahat hissediyorsa sen artık bir ölüsün" ifadelerini kullandı.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:25
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