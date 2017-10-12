Falcao, Peru'lu futbolcuları uyardı: Sakın gol atmayın!

2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Peru ile Kolombiya 1-1 berabere kalınca Kolombiya doğrudan dünya kupasına giderken Peru ise play-off oynama hakkını elde etti. Bu maç berabere bitince Brezilya'ya 3-0 yenilen Şili'de dünya kupası şansını kaybetti.

Peru-Kolombiya maçının sonlarında Kolombiyalı Falcao'nun Perulu oyuncularla ağzını kapatarak yaptığı konuşmalar şüphe yarattı.

İddialara göre Falcao, Perulu oyunculara Brezilya-Şili maçının 3-0 olduğunu söyleyerek atak yapmamalarını istediği öne sürüldü. 1-1'lik beraberlik her iki takıma da yaradığından bu konuşmaların geçtiğini savunan Şili basını şike maçta şaibe olduğunu iddia etti.



