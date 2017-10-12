Falcao, Peru'lu futbolcuları uyardı: Sakın gol atmayın!
Peru ile Kolombiya arasında oynanan karşılaşma maçının son anlarında Falcao'nun Perulu oyuncularla yaptığı konuşmalar şike iddialarını gündeme getirdi.
2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Peru ile Kolombiya 1-1 berabere kalınca Kolombiya doğrudan dünya kupasına giderken Peru ise play-off oynama hakkını elde etti. Bu maç berabere bitince Brezilya'ya 3-0 yenilen Şili'de dünya kupası şansını kaybetti.
Peru-Kolombiya maçının sonlarında Kolombiyalı Falcao'nun Perulu oyuncularla ağzını kapatarak yaptığı konuşmalar şüphe yarattı.
İddialara göre Falcao, Perulu oyunculara Brezilya-Şili maçının 3-0 olduğunu söyleyerek atak yapmamalarını istediği öne sürüldü. 1-1'lik beraberlik her iki takıma da yaradığından bu konuşmaların geçtiğini savunan Şili basını şike maçta şaibe olduğunu iddia etti.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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