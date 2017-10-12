Falcao, Peru'lu futbolcuları uyardı!
Peru ile Kolombiya arasında oynanan karşılaşma maçının son anlarında Falcao'nun Perulu oyuncularla yaptığı konuşmalar şike iddialarını gündeme getirdi.
2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Peru ile Kolombiya 1-1 berabere kalınca Kolombiya doğrudan dünya kupasına giderken Peru ise play-off oynama hakkını elde etti. Bu maç berabere bitince Brezilya'ya 3-0 yenilen Şili'de dünya kupası şansını kaybetti.
Peru-Kolombiya maçının sonlarında Kolombiyalı Falcao'nun Perulu oyuncularla ağzını kapatarak yaptığı konuşmalar şüphe yarattı.
İddialara göre Falcao, Perulu oyunculara Brezilya-Şili maçının 3-0 olduğunu söyleyerek atak yapmamalarını istediği öne sürüldü. 1-1'lik beraberlik her iki takıma da yaradığından bu konuşmaların geçtiğini savunan Şili basını şike maçta şaibe olduğunu iddia etti.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:41
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Arda'ya Fenerbahçe kucak açtı
Toplam 78
Yorum
çelebi fenerin huyudur gsaraylı olan topcuyu hep almak ister can çıkar huy çıkmaz bunlar değişmez arda gs lidir ve öyle kalacaktır bayrampaşalılar
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Trabzon’da eski dostlar buluşuyor
Toplam 3
Yorum
Ahmet Büyük Akhisarspor TS san üst sıralarda ise Ersun Yanal un gönderdiği futbolcularda hata yokmuş Hata Ersun Hocadaymış,
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 17
Yorum
şike doludizgin Boluspor ve muhteşem transferi aklıma geldi , artık her nedense?
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