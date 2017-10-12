 Falcao, Peru'lu futbolcuları uyardı! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Falcao, Peru'lu futbolcuları uyardı!

    Falcao, Peru'lu futbolcuları uyardı!

    Peru ile Kolombiya arasında oynanan karşılaşma maçının son anlarında Falcao'nun Perulu oyuncularla yaptığı konuşmalar şike iddialarını gündeme getirdi.

    2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Peru ile Kolombiya 1-1 berabere kalınca Kolombiya doğrudan dünya kupasına giderken Peru ise play-off oynama hakkını elde etti. Bu maç berabere bitince Brezilya'ya 3-0 yenilen Şili'de dünya kupası şansını kaybetti.

    Peru-Kolombiya maçının sonlarında Kolombiyalı Falcao'nun Perulu oyuncularla ağzını kapatarak yaptığı konuşmalar şüphe yarattı.

    İddialara göre Falcao, Perulu oyunculara Brezilya-Şili maçının 3-0 olduğunu söyleyerek atak yapmamalarını istediği öne sürüldü. 1-1'lik beraberlik her iki takıma da yaradığından bu konuşmaların geçtiğini savunan Şili basını şike maçta şaibe olduğunu iddia etti.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:41
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