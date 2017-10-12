Demirören'den flaş video hakem sözleri

Riva'da dün düzenlenen ve Ampute Milli Futbol Takımı'nın ödüllendirildiği törende gazetecilerle biraraya gelen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, video hakeme karşı olduğunu söyledi.

İşte Demirören'in açıklamalarından satır başları:

"Video hakem sistemine karşıyım. Çünkü bu sistem futbolun güzelliğini öldürür. Kulüpler Birliği istiyor, Ocak ayına yetişmesi zor ama uğraşıyoruz. UEFA yapılacak testlerden sonra onay verecek. Şahsi görüşümü soruyursanız, lig devam ederken mevcut sistem değiştirilmez, sezon sonuna kalır diye düşünüyorum."

"Yabancı oyuncunun gelmesi ile ülkemizde futbolda kalite yükseldi, yerli oyuncu fiyatları düştü. Tribünlerin dolması da kaliteli yabancı oyunculardan kaynaklanıyor"

"Yabancı kontenjanı 2019'a kadar geçerli. Şu an için yeni bir düzenleme olmaz sınırsız kaldırılması için. Ancak sezon sonunda yedek kulübesinde bekleyen yabancı sayısı azaltılabilir. Biliyorsunuz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın beyenatları var. Bu beyanatları önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözleri ilk yönetim kurulu toplantımızda sahadaki Türk oyuncu sayısını nasıl artırırız bunun çalışmasını yapacağız."

"Hakemler günah keçisi ilah ediliyor. Kulüpler ve teknik adamlar, yanlış transferler tercihlerini, sahaya sürülen yanlış kadroları –sorgulamayıp, sadece hakemler üzerinde yoğunlaşıyor. Dünyanın her tarafında hakem hatası oluyor, Avrupa Şampiyonası'nda da, Dünya Şampiyonası'nda da. Ama hiçbir ülkede bu kadar tartışılmıyor. Mesela Ali Palabıyık, derbide 7 karar verdi. 5'i doğru, biri yardımcısının hatası (Negredo'nun golü). Diğeri Cenk'in ayağına basılmasında penaltı olayı. Ama onu ekrandan tekrar pozisyonlarda herkes gördü. O pozisyon yaşanırken kimse fark etmedi."

"Kulüpler altyapıya yatırım yapmıyor. Kulüpler bizden altyapıya bütçesi istedi. Yıllık olarak Bu rakam toplamda 50 milyon TL. Bu çok abartılı bir rakam. Federasyonda böyle bir para yok. Ayrıca kulüplerin altyapısındaki antrenörler, futbolculuğu bırakan isimler. Bunların kaçı faydalı oluyor, işte burası soru işareti. Biz TFF olarak altyapıya eğiliyoruz. Emek harcıyoruz. Ama kulüpler kendi oyuncusunu yetiştirmiyor."