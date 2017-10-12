Anahtarları alırım

Yazarımız Rıdvan Dilmen, TRT Spor’a konuştu: “Futbolu yeniden dizayn etmek için bana ‘al anahtarları’ derlerse, alırım. Federasyon başkanlığı falan da istemiyorum. Her şey iyi giderken, futbolumuzun kötü olması, beni rahatsız ediyor. Arda, Türk futbol tarihinin 1 numarasıdır

Milli Takım'dan Ampute'ye kadar pek çok konuda açıklama yapan Rıdvan Dilmen, şu an ki TFF yönetiminin misyonunu tamamladığını belirterek şöyle konuştu: Bir ampute takımına sarılmış gidiyorlar. Başarılı çünkü. Türk Milli Takımı, otellerde silahlar, tekmeler, tokatlar, 5 oyuncu gidiyor, 5 oyuncu geri geliyor. Federasyon başkanı 'yabancı sınırı olsun' diyor, sonra 'olmasın' diyor, 'video hakem gelsin' diyor, sonra 'gelmesin' diyor. Futbolu dizayn etmek için al anahtarı derlerse alırım. TFF başkanlığında gözüm yok. Federasyon başkanı olursam bana hesap falan sormayacaklar, 4-5 yıl sonra Türkiye'ye veririm hesabı. Her şey iyi gederken futbolun kötü olması beni rahatsız ediyor.



TERİM'LE KONUŞMUYORUZ

Fatih Terim'le konuşmadıklarını da açıklayan Dilmen, "Moralim bozuk olunca Fatih hocanın evine kadar giden bir insanımdır. Selamlaşmıyoruz şimdi. Karşılaştığımızda eşim merhaba dedi, ben kafamı çevirdim, o da çevirdi" diye konuştu; ayrıca hocanın tazminatı için TFF yetkililerine seslenip "Siz zengin adamlarsınız, verin cebinizden parayı" yorumunu yaptı.



ARDA'NIN GÜLÜŞÜ AĞLAMAKTIR

Arda Turan'ı halkın önüne atmanın hata olduğunu da belirten Dilmen şunları söyledi: "Arda, Türkiye futbol tarihinin 1 numarasıdır, tanıtım açısından. İzlanda maçında yedek kulübesine giderken gülmesi aslında ağlamaktır. Yarım dakika sonra ağlamış zaten yedek kulübesinde. Bir algı oluştu. Arda'nın antipatik gösterilmesi % 100 medya manipülasyonu, proje."



10 KİŞİDEN 8'İ BİLMEZ

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın başarısıyla gurur duyduğunu belirten Dilmen, "Prim konusunda standart neyse Ampute Milli Takımı'na da o uygulanmalı. Şimdi herkes konuşuyor ama finale kadar nasıl geldiğini 10 kişiden 8'i bilmez" ifadelerini kullandı.