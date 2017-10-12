Anahtarları alırım
Yazarımız Rıdvan Dilmen, TRT Spor’a konuştu: “Futbolu yeniden dizayn etmek için bana ‘al anahtarları’ derlerse, alırım. Federasyon başkanlığı falan da istemiyorum. Her şey iyi giderken, futbolumuzun kötü olması, beni rahatsız ediyor. Arda, Türk futbol tarihinin 1 numarasıdır
TERİM'LE KONUŞMUYORUZ
Fatih Terim'le konuşmadıklarını da açıklayan Dilmen, "Moralim bozuk olunca Fatih hocanın evine kadar giden bir insanımdır. Selamlaşmıyoruz şimdi. Karşılaştığımızda eşim merhaba dedi, ben kafamı çevirdim, o da çevirdi" diye konuştu; ayrıca hocanın tazminatı için TFF yetkililerine seslenip "Siz zengin adamlarsınız, verin cebinizden parayı" yorumunu yaptı.
ARDA'NIN GÜLÜŞÜ AĞLAMAKTIR
Arda Turan'ı halkın önüne atmanın hata olduğunu da belirten Dilmen şunları söyledi: "Arda, Türkiye futbol tarihinin 1 numarasıdır, tanıtım açısından. İzlanda maçında yedek kulübesine giderken gülmesi aslında ağlamaktır. Yarım dakika sonra ağlamış zaten yedek kulübesinde. Bir algı oluştu. Arda'nın antipatik gösterilmesi % 100 medya manipülasyonu, proje."
10 KİŞİDEN 8'İ BİLMEZ
Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın başarısıyla gurur duyduğunu belirten Dilmen, "Prim konusunda standart neyse Ampute Milli Takımı'na da o uygulanmalı. Şimdi herkes konuşuyor ama finale kadar nasıl geldiğini 10 kişiden 8'i bilmez" ifadelerini kullandı.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:59
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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