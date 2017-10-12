 ABD’ye vize yok! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    ABD’ye vize yok!

    ABD’ye vize yok!
    2018 Dünya Kupası'na 23 takım gitmeye hak kazanırken, sürpriz sonuçlar da çıktı. ABD iddialı başladığı eleme grubundaki son maçında iddiasız takımlardan Tobago'ya 2-1 yenilerek, Rusya vizesini alamadı.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
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