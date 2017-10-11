 Yeni rekortmen El Hadary – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Yeni rekortmen El Hadary

    Yeni rekortmen El Hadary
    MISIR'IN kalecisi Essam El Hadary tarihe geçecek. Mısır ile Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan ve 2018'de takımının kalesini koruması beklenen 45 yaşındaki Hadary, bu organizasyonda yer alacak en yaşlı futbolcu unvanını alacak. Bu alanda rekoru elinde tutan isim 43 yaşındaki 2014'e katılan Kolombiyalı Mondragon olmuştu.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:23
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