Yeni rekortmen El Hadary

MISIR'IN kalecisi Essam El Hadary tarihe geçecek. Mısır ile Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan ve 2018'de takımının kalesini koruması beklenen 45 yaşındaki Hadary, bu organizasyonda yer alacak en yaşlı futbolcu unvanını alacak. Bu alanda rekoru elinde tutan isim 43 yaşındaki 2014'e katılan Kolombiyalı Mondragon olmuştu.