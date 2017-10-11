UEFA'nın yeni danışmanı belli oldu
Kariyeri boyunca sayısız başarılar kazanan Portekiz futbolunun efsane ismi Luis Figo, bilgisini ve tecrübesini artık UEFA için gösterecek. Yapılan resmi açıklamada, Figo, UEFA'nın yeni futbol danışmanı görevine getirildiği duyuruldu.
UEFA Başkanı Ceferin, yaptığı açıklamada, "Figo, hem sahada hem de taraftarlar için muhteşem bir oyuncuydu. Onun tecrübesi bizim için çok değerli olacak." ifadelerine yer verdi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:10
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
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