 UEFA'nın yeni danışmanı belli oldu – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    UEFA'nın yeni danışmanı belli oldu

    UEFA'nın yeni danışmanı belli oldu

    Kariyeri boyunca sayısız başarılar kazanan Portekiz futbolunun efsane ismi Luis Figo, bilgisini ve tecrübesini artık UEFA için gösterecek. Yapılan resmi açıklamada, Figo, UEFA'nın yeni futbol danışmanı görevine getirildiği duyuruldu.

    Figo'nun yeni görevinde UEFA Başkanı Ceferin ile çalışacağı ve oyunun teknik yönleri, futbolun kurallarını belirlemede etkin rol üstleneceği öğrenildi. Ayrıca futbolun en büyük değerlerinden biri olan Portekizli UEFA'nın elçisi olacak.

    UEFA Başkanı Ceferin, yaptığı açıklamada, "Figo, hem sahada hem de taraftarlar için muhteşem bir oyuncuydu. Onun tecrübesi bizim için çok değerli olacak." ifadelerine yer verdi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:10
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