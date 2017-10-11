U17 Milli Takımımız Paraguay ile karşılaşacak
Türkiye, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki son grup maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak.
B Grubu'nda son sırada yer alan 17 Yaş Altı Milli Takımı, Hindistan'ın Navi Mumbai kentinde lider Paraguay ile puan mücadelesi verecek. D. Y. Patil Stadı'nda oynanacak maç TSİ 14.30'da başlayacak.
Grup maçlarına 1-1'lik Yeni Zelanda beraberliğiyle başlayan milliler, ikinci maçında Mali'ye 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların gruptan çıkma şansını sürdürebilmesi için Paraguay karşısında sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor.
Paraguay'ın 6 puanla lider olduğu grupta, Mali 3 puanla ikinci, Yeni Zelanda ve Türkiye ise birer puanla son iki sırayı paylaşıyor.
Dörder takımlı 6 grupta, ilk iki sırayı alan ekipler ile en iyi 4 üçüncü, son 16 turuna yükselecek. Turnuvadaki eşleşmeler, bu turdan itibaren tek maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:09
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FERNANDAO YUVAYA GERİ DÖNÜYOR
Toplam 4
Yorum
kadırcan BENCE GEC KALINMAMIS BIR HAMLE HER TOPCU KENDINI OYNAYACAGI BIR TAKIMDA GOSTERMEK ISTER FERNANDAODA OYLE BIR OYUNCU
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FIFA'DAN FLAŞ MEN KARARI
Toplam 1
Yorum
süleyman uyar Amerikanın fifaya müdahale ettiği günü hatırlıyormusunuz. Gelecekte AMERİKA ülkeleri fıfa üzerinden tehdit etmeye başlayacaktır.
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Çağla Büyükakçay'ın hedefi ilk 100'e girmek
Toplam 1
Yorum
vay vay be hedefe bak :) ilk 10 deseydin bari gonşu :)
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