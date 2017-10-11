U17 Milli Takımımız Paraguay ile karşılaşacak

B Grubu'nda son sırada yer alan 17 Yaş Altı Milli Takımı, Hindistan'ın Navi Mumbai kentinde lider Paraguay ile puan mücadelesi verecek. D. Y. Patil Stadı'nda oynanacak maç TSİ 14.30'da başlayacak.

Grup maçlarına 1-1'lik Yeni Zelanda beraberliğiyle başlayan milliler, ikinci maçında Mali'ye 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların gruptan çıkma şansını sürdürebilmesi için Paraguay karşısında sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Paraguay'ın 6 puanla lider olduğu grupta, Mali 3 puanla ikinci, Yeni Zelanda ve Türkiye ise birer puanla son iki sırayı paylaşıyor.

Dörder takımlı 6 grupta, ilk iki sırayı alan ekipler ile en iyi 4 üçüncü, son 16 turuna yükselecek. Turnuvadaki eşleşmeler, bu turdan itibaren tek maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak.