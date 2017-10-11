Terörist başıyla fotoğrafları çıktı
İzmir’de Fetö’den tutuklanan sanığın bilgisayarında, G.Saraylı eski futbolculardan kaçak Arif Erdem’le Orhan Ak ve Cihan Haspolatlı’nın da alçak terörist başıyla fotoğrafları ortaya çıktı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:07
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 8
Yorum
FC LİVERPOOL ULAN BU BEŞİKTAŞ TARAFTARI DÜNYADA GÖRDÜĞÜM FUTBOL BİLGİSİ EN SIFIR TARAFTAR GURUBU NEGRODE BU SEZON 5 GOL BİLE ATAMAZ GUİZA ONDAN DAHA İDİ.
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 8
Yorum
marasli cenk tosun cok kaltileti bir oyuncu en azindan 25-40 eder. ingilizlere gidecegine bjk kalsin. ispanyol iyi ama bjk büyük mü tartilisir
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BAYILTIYOR!
Toplam 4
Yorum
1905gs Gomis tek başına bir şey yapmaz -forvert mutlaka alınmalı-Torres alınsa super olur.
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