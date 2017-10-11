 Suriye yıkıldı – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Suriye yıkıldı

    Suriye yıkıldı
    Dünya Kupası Asya Elemeleri play-off rövanş maçında Avustralya'ya uzatmalarda 2-1 yenilen Suriye, fırsatı kaçırdı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşamayı hedefleyen Suriye, öne geçtiği maçta skor avantajını kullanamadı. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın 109. dakikasında Tim Cahill'in golüne engel olamayan Suriye, son dakikada bir serbest vuruşta direğe takıldı. Bitiş düdüğünün ardından sahayı yığılan Suriyeli futbolcular, gözyaşlarına hakim olamadı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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