MEDEL VE ISLA'YA ŞOK!
FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde dün gece son maçlar oynandı. Son maçlar öncesinde 3'üncü sırada olan Şili, Brezilya'ya kaybedince Dünya Kupası sıralamasının dışında kaldı.
Allianz Parque'de oynanan karşılaşmada Brezilya şov vardı. Sambacılar, 55'inci dakikada Paulinho, 57 ve 90'ıncı dakikada Gabriel Jesus'un attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı ve Şili'yi Dünya Kupası sıralamasının dışına itti. Şili'de Beşiktaşlı Medel ve Fenerbahçeli Isla 90 dakikada sahada kalırken, Isla 68'inci dakikada sarı kart gördü.
MUSLERA GALİP
Muslera'nın forma giydiği maçta Uruguay, Bolivya'yı konuk etti. Centenario Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı. Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Martin Cacares, 42'nci dakikada Edinson Cavani, 60 ve 76'ncı dakikada Luis Suarez kaydetti. Karşılaşmada Bolivya'nın gollerini 24'üncü dakikada Gaston Ramivez (k.k) 79'uncu dakikada Diego Godin (k.k) attı.
Uruguay bu galibiyetle sıralamada ikinci olarak Dünya Kupası biletini aldı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:24
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2018 BOMBASI BRAHIMI
Toplam 8
Yorum
UA1903 abi gelirse varya direk alıyorum formasını!!! bjk maçında neydi öyle. kaymakta kaşığı gezdirirmiş gibi adam geçiyor. garryden kat ve kat iyi
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Selçuk İnan sınıfı geçti
Toplam 4
Yorum
cetin 3 topun 2 sini tutturdu diye ? çıkıyor... aldanmayın... bu adam bitmiş artıkın... bizde gözlerimizle izledik... cacık olmaz artıkın bundan
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Penaltı kabusu!
Toplam 3
Yorum
dobra dobra penaltı değildi diyen yok. neden Trabzona es geçilmiyor? aynılarının 2 katını fenerliler yaparken onlara ses yok.
MEDEL VE ISLA'YA ŞOK! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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