 MEDEL VE ISLA'YA ŞOK! – Fotomaç – 11 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    MEDEL VE ISLA'YA ŞOK!

    MEDEL VE ISLA'YA ŞOK!

    FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde dün gece son maçlar oynandı. Son maçlar öncesinde 3'üncü sırada olan Şili, Brezilya'ya kaybedince Dünya Kupası sıralamasının dışında kaldı.

    Allianz Parque'de oynanan karşılaşmada Brezilya şov vardı. Sambacılar, 55'inci dakikada Paulinho, 57 ve 90'ıncı dakikada Gabriel Jesus'un attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı ve Şili'yi Dünya Kupası sıralamasının dışına itti. Şili'de Beşiktaşlı Medel ve Fenerbahçeli Isla 90 dakikada sahada kalırken, Isla 68'inci dakikada sarı kart gördü.

    MUSLERA GALİP
    Muslera'nın forma giydiği maçta Uruguay, Bolivya'yı konuk etti. Centenario Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı. Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Martin Cacares, 42'nci dakikada Edinson Cavani, 60 ve 76'ncı dakikada Luis Suarez kaydetti. Karşılaşmada Bolivya'nın gollerini 24'üncü dakikada Gaston Ramivez (k.k) 79'uncu dakikada Diego Godin (k.k) attı.

    Uruguay bu galibiyetle sıralamada ikinci olarak Dünya Kupası biletini aldı.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MEDEL VE ISLA'YA ŞOK! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.