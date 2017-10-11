KAPTAN GEMİSİNİ 3 GOLLE KURTARDI
Dünya Kupası için son maçında kazanmak zorunda olan Arjantin, Messi'nin 3 golüyle Ekvador deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
ARJANTİN ŞOKLA BAŞLADI
Maça hızlı başlayan Ekvador 1. dakikada Romario Ibarra ile Arjantin karşısında öne geçti. Yedikleri golün etkisini çabuk atlatan Arjantin, Di Maria'nın asistini gole çeviren Messi ile 12. dakikada skoru eşitledi. Arjantin, kendisine beraberliğin de yetmediğini bilerek ataklarını sıklaştırdı. Skoru eşitlemenin verdiği moralle yüklenen Tangocular, 20. dakikada Messi ile skoru 2-1 getirdi.
TANGOCULAR İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
Öne geçen Arjantin ilk yarı sona erene kadar kontrollü bir oyuna geçti. Mücadelenin ikinci yarısında da kontrollü futbolunu sürdüren Arjantin, rakibine pozisyon vermemek için çabaladı. 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Messi, kendisinin ve takımının 3. golünü atarak Arjantin'i Dünya Kupası'na götürdü: 3-1
GÜNEY AMERİKA'DAN DİĞER SONUÇLAR
Brezilya 3 - 0 Şili
Peru 1 - 1 Kolombiya
Uruguay 4 - 2 Bolivya
Paraguay 0 - 1 Venezuela
Alınan bu sonuçların ardından Brezilya, Uruguay, Arjantin, Kolombiya Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Peru da play off'lara gitti. Şili ve evinde Venezuela'ya yenilen Paraguay, Dünya Kupası'na veda etti.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 06:31
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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