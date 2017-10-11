 KAPTAN GEMİSİNİ 3 GOLLE KURTARDI – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    KAPTAN GEMİSİNİ 3 GOLLE KURTARDI

    KAPTAN GEMİSİNİ 3 GOLLE KURTARDI

    Dünya Kupası için son maçında kazanmak zorunda olan Arjantin, Messi'nin 3 golüyle Ekvador deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

    Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador'a konuk olan Arjantin, Messi'nin golleriyle Rusya'ya gitme hakkı kazandı.

    ARJANTİN ŞOKLA BAŞLADI
    Maça hızlı başlayan Ekvador 1. dakikada Romario Ibarra ile Arjantin karşısında öne geçti. Yedikleri golün etkisini çabuk atlatan Arjantin, Di Maria'nın asistini gole çeviren Messi ile 12. dakikada skoru eşitledi. Arjantin, kendisine beraberliğin de yetmediğini bilerek ataklarını sıklaştırdı. Skoru eşitlemenin verdiği moralle yüklenen Tangocular, 20. dakikada Messi ile skoru 2-1 getirdi.

    TANGOCULAR İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
    Öne geçen Arjantin ilk yarı sona erene kadar kontrollü bir oyuna geçti. Mücadelenin ikinci yarısında da kontrollü futbolunu sürdüren Arjantin, rakibine pozisyon vermemek için çabaladı. 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Messi, kendisinin ve takımının 3. golünü atarak Arjantin'i Dünya Kupası'na götürdü: 3-1

    GÜNEY AMERİKA'DAN DİĞER SONUÇLAR
    Brezilya 3 - 0 Şili

    Peru 1 - 1 Kolombiya

    Uruguay 4 - 2 Bolivya

    Paraguay 0 - 1 Venezuela

    Alınan bu sonuçların ardından Brezilya, Uruguay, Arjantin, Kolombiya Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Peru da play off'lara gitti. Şili ve evinde Venezuela'ya yenilen Paraguay, Dünya Kupası'na veda etti.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 06:31
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