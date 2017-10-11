 İstanbul BŞB gruplara adını yazdırdı – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    İstanbul BŞB gruplara adını yazdırdı

    İstanbul BŞB gruplara adını yazdırdı

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Ukrayna ekibi Khimik'i 76-68 yenerek gruplarda mücadele hakkı kazandı.

    Olymp Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-16 önde geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 36-31 üstün gitti.

    İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren ve üçüncü çeyreği 58-50 önde bitiren İstanbul temsilcisi, karşılaşmadan da 76-68 galip ayrıldı.

    İkinci ön eleme turu ilk maçında Khimik'e 90-89 kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 8 sayılık farkla kazandığı bu maç sonrası adını gruplara yazdırdı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj Napoca takımıyla 18 Ekim'de karşılaşacak.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:40
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