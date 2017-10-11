İstanbul BŞB gruplara adını yazdırdı

Olymp Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-16 önde geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 36-31 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren ve üçüncü çeyreği 58-50 önde bitiren İstanbul temsilcisi, karşılaşmadan da 76-68 galip ayrıldı.

İkinci ön eleme turu ilk maçında Khimik'e 90-89 kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 8 sayılık farkla kazandığı bu maç sonrası adını gruplara yazdırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj Napoca takımıyla 18 Ekim'de karşılaşacak.