İstanbul BŞB gruplara adını yazdırdı
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Ukrayna ekibi Khimik'i 76-68 yenerek gruplarda mücadele hakkı kazandı.
Olymp Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-16 önde geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 36-31 üstün gitti.
İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren ve üçüncü çeyreği 58-50 önde bitiren İstanbul temsilcisi, karşılaşmadan da 76-68 galip ayrıldı.
İkinci ön eleme turu ilk maçında Khimik'e 90-89 kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 8 sayılık farkla kazandığı bu maç sonrası adını gruplara yazdırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj Napoca takımıyla 18 Ekim'de karşılaşacak.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:40
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
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