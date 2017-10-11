İNGİLTERE'NİN CASUS KORKUSU!
İngiliz Daily Star'da yer alan habere göre; Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden İngiltere'nin takım bilgileri Rus casuslar tarafından çalınabilir ve İngiltere bunun için Rusya'ya özel bir gözetleme birimi gönderme kararı aldı.
Dünya Kupası Elemeleri'ni yenilgisiz geçen ve Rusya biletini kapan İngiltere'de, 'casus' korkusu yaşanıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Dünya Kupası'na katılacak İngiltere'de federasyon yetkilileri takım bilgilerinin çalınmasından korkuyor ve bunun için özel gözetleme birimi görevlendirdiler. Hatırlanacağı üzere Rusya'yla ilgili son casusluk iddiası Amerikan seçimlerinde ortaya çıkmış ve Rusya'nın Donald Trump'ın kazandığı seçimleri casusluk faaliyetleriyle manipule ettiği iddia edilmişti.
'TAKIM GÖNDERİN'
İngiltere'deki Rus Başkonsolosluğu ise bu iddiaya anında karşılık verdi ve "Bir futbol takımı gönderseniz daha iyi olur" cevabını verdi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:54
-
ASLAN'DA 1 TL KRİZİ!
Toplam 2
Yorum
Aslan ÖYLE 1 tl YADA 100 tl ILE GÖSTERI YAPMAYIN ADAM GIBI 5-10 MILYON EURO KOYUN MASAYA ÖYLE ORTAYA CIKIN
-
GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!
Toplam 15
Yorum
zafer topalın pası rakibe geripası gol oluyor.yanpas geripas hatalı pas böyle oyuncu gerekmez.genç oğuzkaan yada eljif elması oynat daha iyi
-
AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA ÖDÜL VERİLECEK Mİ?
Toplam 4
Yorum
emailsiz Engelsiz engellilerin hakkıdır. Fakat Demirören TFF nin başında Siyah Beyaz formayı çıkarmadığı sürece TFF ve kurumları sürekli eksi puan olarak gerilemeye devam edecektir.
İNGİLTERE'NİN CASUS KORKUSU! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.