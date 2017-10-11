 İNGİLTERE'NİN CASUS KORKUSU! – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    'NİN CASUS KORKUSU!

    <a href="/index/ingiltere?id=807a5b6a-980a-43dd-9b20-a56a7851cdba" class="" rel="tag">İNGİLTERE</a>'NİN CASUS KORKUSU!

    İngiliz Daily Star'da yer alan habere göre; 'na katılma hakkı elde eden 'nin takım bilgileri Rus casuslar tarafından çalınabilir ve bunun için 'ya özel bir gözetleme birimi gönderme kararı aldı.

    Elemeleri'ni yenilgisiz geçen ve biletini kapan 'de, 'casus' korkusu yaşanıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre 'na katılacak 'de federasyon yetkilileri takım bilgilerinin çalınmasından korkuyor ve bunun için özel gözetleme birimi görevlendirdiler. Hatırlanacağı üzere 'yla ilgili son casusluk iddiası Amerikan seçimlerinde ortaya çıkmış ve Rusya'nın Donald Trump'ın kazandığı seçimleri casusluk faaliyetleriyle manipule ettiği iddia edilmişti.

    'TAKIM GÖNDERİN'
    İngiltere'deki Rus Başkonsolosluğu ise bu iddiaya anında karşılık verdi ve "Bir futbol takımı gönderseniz daha iyi olur" cevabını verdi.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:54
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