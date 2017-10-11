Dünya Kupası Elemeleri'ni yenilgisiz geçen ve Rusya biletini kapan İngiltere'de, 'casus' korkusu yaşanıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Dünya Kupası'na katılacak İngiltere'de federasyon yetkilileri takım bilgilerinin çalınmasından korkuyor ve bunun için özel gözetleme birimi görevlendirdiler. Hatırlanacağı üzere Rusya'yla ilgili son casusluk iddiası Amerikan seçimlerinde ortaya çıkmış ve Rusya'nın Donald Trump'ın kazandığı seçimleri casusluk faaliyetleriyle manipule ettiği iddia edilmişti.



'TAKIM GÖNDERİN'

İngiltere'deki Rus Başkonsolosluğu ise bu iddiaya anında karşılık verdi ve "Bir futbol takımı gönderseniz daha iyi olur" cevabını verdi.