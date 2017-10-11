 Hakeme sinirlenen spiker maçı bıraktı! – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Hakeme sinirlenen spiker maçı bıraktı!

    Hakeme sinirlenen spiker maçı bıraktı!

    Rusya 2. Ligi'nde oynanan maçta benzerine ender rastlanan bir olay gerçekleşti. Hakem kararlarına sinirlenen spiker maçı anlatmayı bıraktı.

    Rusya 2. Ligi'nde oynanan Torpedo Vladimir-Ivanovo maçını anlatan spiker hakem kararlarına sinirlenip maçı anlatmayı bıraktı. Ceza sahası içinde olan bir pozisyonda penaltı yerine frikik veren hakeme sinirlenen Rus spiker, 'Bu Rusya futboluna saygısızlıktır. Maçı spikersiz izleyin diyerek yayını terk etti. 1-1 biten maçın ardından Rusya televizyonuna konuşan spiker, 'Pişman değilim, sadece hakemin takımın canını yakmasından dolayı duygusal davrandım.' sözlerini kullandı. Rus televizyonun spikerin görevine son verip vermeyeceği belirsizliğini korurken penaltısı verilmeyen takımın Başkanı Valery Puzanov,'Eğer Nikolsky cezalandırılırsa onun arkasında durarım. Doğru olan şeyi yaptı.' dedi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:51
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