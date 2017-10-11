HAİNİN DİZİNİN DİBİNDE

İzmir’de Fetö’den tutuklanan sanığın bilgisayarında, G.Saraylı eski futbolculardan kaçak Arif Erdem’le Orhan Ak ve Cihan Haspolatlı’nın da alçak terörist başıyla fotoğrafları ortaya çıktı

İZMİR'DE Fetö'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan A.Y'nin bilgisayarında, bazı eski Galatasaraylı futbolcuların kahpe örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafı bulundu. Ele geçirilen dijital metaryallerde, suç niteliği taşıyan Fetö'nün örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı sunumların yanı sıra Galatasaraylı eski futbolculardan firari sanık Arif Erdem ile şu anda M.Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Orhan Ak ve 2. Lig ekibi Tuzla'nın başkan yardımcısı Cihan Haspolatlı'nın Pensilvanya'daki malikanesinde yaşayan eli kanlı terörist Fetullah Gülen ile fotoğrafı da yer aldı. Malikanenin bir odasında çekilen fotoğrafta,alçak Gülen'in yanında Haspolatlı ve Ak'ın bir kanepede oturduğu, Erdem ve diğer kişilerin ise ayağının önünde diz çökerek poz verdikleri görüldü. 'Fetö'nün futbol yapılanması' soruşturmasında Galatasaraylı eski futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.