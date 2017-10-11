Güney Amerika'da maç öncesi kötü tahrik

Venezuela Teknik Direktörü Rafael Dudamel, 2018 Dünya Kupası Güney Ameraka Elemeleri son maçı öncesinde aldıkları sıra dışı teklifi açıkladı.

Dudamel, Paraguay ile oynayacakları maç öncesinde kaldıkları otele Paraguaylı kadınların gönderildiğini söyledi.

Teknik Direktör Rafael Dudamel, tahriklere kapılmadıklarını söylerken; "Dün gece otele bizi baştan çıkarmak için Paraguaylı kadınları gönderdiler.Şaşırmadık ancak artık futbol değişti" diye konuştu.

Grupta son sırada bulunan Venezuela, gruptan çıkma ihtimali olan Paraguay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve rakibinin Dünya Kupası hayallerini de bitirmiş oldu.





