Güney Amerika'da maç öncesi kötü tahrik
Güney Amerika'da futbol: "Otele kadın gönderdiler"
Venezuela Teknik Direktörü Rafael Dudamel, 2018 Dünya Kupası Güney Ameraka Elemeleri son maçı öncesinde aldıkları sıra dışı teklifi açıkladı.
Dudamel, Paraguay ile oynayacakları maç öncesinde kaldıkları otele Paraguaylı kadınların gönderildiğini söyledi.
Teknik Direktör Rafael Dudamel, tahriklere kapılmadıklarını söylerken; "Dün gece otele bizi baştan çıkarmak için Paraguaylı kadınları gönderdiler.Şaşırmadık ancak artık futbol değişti" diye konuştu.
Grupta son sırada bulunan Venezuela, gruptan çıkma ihtimali olan Paraguay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve rakibinin Dünya Kupası hayallerini de bitirmiş oldu.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:24
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
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