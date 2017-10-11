 Giray Bulak: "Türk futbolu böyle gitmez" – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    : "Türk futbolu böyle gitmez"

    Giray Bulak: "Türk futbolu böyle gitmez"

    TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü , A Milli takımın gidişatını beğenmediğini belirterek, “Ülke futbolu böyle gitmez" açıklamasında bulundu.

    Adana Demirspor'un başında olan , Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gidememesinin ardından, "Ülke futbolu böyle gitmez. Ben bunların gitmeyeceğini yaptığım televizyon programlarında belirttim. Ben o zamanlarda gördüm. Başkaları görememiş olabilir ama Türk antrenör olarak üzerime düşen vazifeyi seslendirerek belirttim. Olmayacağını söylemiştim. Yinede söylüyorum, bu şekilde olmaz Türk futbolu" diye konuştu.
    Bulak, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 7. haftasında evlerinde Eskişehirspor ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Dün çalıştık, bugün iki idman yapıyoruz. Perşembe, cuma ve cumartesi çalışıp kampa gireceğiz. İnşallah iyi oynayacak olduğumuz bir maç için sonucu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    "KADROMUZ GENİŞLEYEBİLİR"
    Milli maç arasında Sivasspor ile yaptıkları ve 3-0 mağlup oldukları Sivasspor maçından da bahseden Bulak, rakibe pozisyon verdiklerinden dolayı kaybettiklerini söyledi. Genişleyen bir kadroları olduğunu söyleyen Bulak, "Bütün oyuncularımıza şans verdik. 3-0 kaybettik ama ben sonuca takılı kalmıyorum. Neler yapabildik, oyun anlayışımız ne doğrultuda buna bakıyorum. Hazırlık maçlarını çok önemsemiyorum ama kazanmayı isterdim. Rakibe pozisyon verdik. Verilen mesajlar bana oyuncular açısından iyi. 25 kişilik kadromuz vardı ama bu genişleyebilecek bir kadro. Bunun mesajını aldım" şeklinde konuştu.

    "ÜLKE FUTBOLU BÖYLE GİTMEZ"
    Bir gazetecinin, "Türkiye-İzlanda maçının 60. dakikasında oyundan alınan Arda Turan'ın taraftarlara gülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise Giray Bulak, şu cevabı verdi: "Ben Arda'nın orada gülerek çıkacağını düşünmüyorum. Taraftarın gösterdiği tepkiye sinir boşalmasıdır o. Sarkastik bir yapı vardır. İğneleyici bir zekayla beraber, o gülüşte iğneleyici bir şey vardır. Ben onun uluslararası çapta kaptanlık yapan duyarlı bir gencin yapacağını düşünmüyorum. Başka konulara dokunabiliriz. Ülke futbolu böyle gitmez. Ben bunların gitmeyeceğini yaptığım televizyon programlarında belirttim. Ben o zamanlarda gördüm başkaları görememiş olabilir ama ben o zaman Türk antrenör olarak üzerime düşen vazifeyi seslendirerek olmayacağını söylemiştim. Yinede söylüyorum bu şekilde olmaz Türk futbolu."
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:45
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