 FIFA'DAN FLAŞ MEN KARARI – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    FIFA'DAN FLAŞ MEN KARARI

    FIFA'DAN FLAŞ MEN KARARI

    FIFA, Pakistan Milli Takımı'nın ve Pakistan kulüplerinin her türlü organizasyondan men edildiğini açıkladı.

    FIFA bu kararının alınma sebebi olarak Pakistan Futbol Federasyonu'nun özerkliğini kaybetmesini gerekçe gösterdi.

    FIFA'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şöyle denildi:

    "Pakistan Futbol Federasyonu idaresinin ve federasyona ait hesapların mahkeme kararıyla atanmış yönetimde olması PFF'nin takip etmesi gereken FIFA yönetmeliklerine aykırı olup ülke federasyonu, FIFA kurallarının gerektirdiği 'üçüncü şahısların etkisi altında olmadan işleme özelliğini' kaybetmiştir. Pakistan Futbol Federasyonu'na getirilen men cezası, yönetim ve yönetime ait hesaplar tekrar PFF'ye geri verildiğinde kaldırılacaktır."

    Pakistan'ın askıya alınan üyeliğini tekrar kazanabilmesi için federasyonun yetkilerini geri kazndığını ve bağımsız olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:08
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