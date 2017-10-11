Falcao, Peru'lu futbolcuları uyardı: Sakın gol atmayın!
Peru ile Kolombiya arasında oynanan karşılaşma maçının son anlarında Falcao'nun Perulu oyuncularla yaptığı konuşmalar şike iddialarını gündeme getirdi.
2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Peru ile Kolombiya 1-1 berabere kalınca Kolombiya doğrudan dünya kupasına giderken Peru ise play-off oynama hakkını elde etti. Bu maç berabere bitince Brezilya'ya 3-0 yenilen Şili'de dünya kupası şansını kaybetti.
Peru-Kolombiya maçının sonlarında Kolombiyalı Falcao'nun Perulu oyuncularla ağzını kapatarak yaptığı konuşmalar şüphe yarattı.
İddialara göre Falcao, Perulu oyunculara Brezilya-Şili maçının 3-0 olduğunu söyleyerek atak yapmamalarını istediği öne sürüldü. 1-1'lik beraberlik her iki takıma da yaradığından bu konuşmaların geçtiğini savunan Şili basını şike maçta şaibe olduğunu iddia etti.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:29
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
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