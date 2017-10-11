 Falcao, Peru'lu futbolcuları uyardı: Sakın gol atmayın! – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Falcao, Peru'lu futbolcuları uyardı: Sakın gol atmayın!

    Falcao, Peru'lu futbolcuları uyardı: Sakın gol atmayın!

    Peru ile Kolombiya arasında oynanan karşılaşma maçının son anlarında Falcao'nun Perulu oyuncularla yaptığı konuşmalar şike iddialarını gündeme getirdi.

    2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Peru ile Kolombiya 1-1 berabere kalınca Kolombiya doğrudan dünya kupasına giderken Peru ise play-off oynama hakkını elde etti. Bu maç berabere bitince Brezilya'ya 3-0 yenilen Şili'de dünya kupası şansını kaybetti.

    Peru-Kolombiya maçının sonlarında Kolombiyalı Falcao'nun Perulu oyuncularla ağzını kapatarak yaptığı konuşmalar şüphe yarattı.

    İddialara göre Falcao, Perulu oyunculara Brezilya-Şili maçının 3-0 olduğunu söyleyerek atak yapmamalarını istediği öne sürüldü. 1-1'lik beraberlik her iki takıma da yaradığından bu konuşmaların geçtiğini savunan Şili basını şike maçta şaibe olduğunu iddia etti.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Falcao, Peru'lu futbolcuları uyardı: Sakın gol atmayın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.