DENİZ AYTEKİN'E SIRADIŞI 2 MAÇ
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in Çin Süper Ligi'nde maç yöneteceği bildirildi.
Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, FIFA kokartlı 39 yaşındaki Deniz Aytekin'in Çin Süper Ligi'nde bu ay 2 maç yöneteceği ifade edildi.
Tecrübeli hakemin 22 Ekim'de Chongqing Lifan-Shanghai Shenhua ve 25 Ekim'de de Beijing Guoan-Chongqing Lifan karşılaşmalarında düdük çalacağı belirtilen açıklamada, Aytekin'e Eduard Beitinger'in yardımcı hakem olarak eşlik edeceği kaydedildi.
Deniz Aytekin, şimdiye kadar Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 129 ve Avrupa kuplarında 32 maç yönetirken milli maçlarda da 12 kez görev aldı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:22
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GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!
Toplam 4
Yorum
semioli Adam haklı geçen senelerin en savaşçı defansif orta sahalarından biri bu sene stopere çekilip resmen bitirildi...
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LUCE OLSA ONLAR YOKTU
Toplam 3
Yorum
Murat Seni kim beğensin hay çikin
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SERDAR AZİZ SAĞLAM ÇIKTI
Toplam 4
Yorum
Zavallılar Ney yani serdar aziz oynasay ne değişekti serdar bir yıl aşkın sakattı ayrıca gs dende hep yedekti..dilin kemiği yok dır dır ama çokmu çok
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