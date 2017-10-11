Arturo Vidal, milli takımı bıraktı
FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri son maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup olarak, 2018'de Rusya'da yer alma şansını yitiren Şili'de, yıldız oyuncu Arturo Vidal milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.
Henüz 30 yaşında olan ve Şili Milli Takımı'nda önemli bir yere sahip olan Bayern Münihli oyuncunun bu kararı, futbol severler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Dün gece oynanan mücadelede sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, Şili formasıyla çıktığı 95 maçta 23 gol kaydederken, 2 kez Copa America'yı kazandı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:09
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
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