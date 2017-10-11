Arturo Vidal, milli takımı bıraktı

Henüz 30 yaşında olan ve Şili Milli Takımı'nda önemli bir yere sahip olan Bayern Münihli oyuncunun bu kararı, futbol severler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Dün gece oynanan mücadelede sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, Şili formasıyla çıktığı 95 maçta 23 gol kaydederken, 2 kez Copa America'yı kazandı.