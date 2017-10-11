ARJEN ROBBEN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI
Hollanda Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Arjen Robben, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Robben, galip gelmelerine rağmen elendikleri İsveç'e karşı oynadıkları Dünya Kupası ön eleme maçından sonra milli kariyerini noktaladığını duyurdu.
Portekiz Milli Takımı'na karşı 2003'te oynanan dostluk maçında ilk defa milli formayı giyen Robben, üç kez Dünya Kupası turnuvası, 3 kez de Avrupa Kupası turnuvasında oynadı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih takımında oynayan yıldız futbolcu 96 kez giydiği milli formayla 37 gol attı.
İsveç Milli Takımı'na attığı 2 gol ile veda eden Robben yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bırakmayı düşünüyordum. 33 yaşındayım ve Avrupa'nın büyük takımında oynuyorum. Bütün konsantremi oynadığım takıma vereceğim. Bayrağı başkasına teslim etmenin tam zamanı." diye konuştu.
Kaynak: AA
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:17
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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