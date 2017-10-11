 ARJEN ROBBEN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI – Fotomaç – 11 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ARJEN ROBBEN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

    ARJEN ROBBEN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

    Hollanda Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Arjen Robben, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

    Robben, galip gelmelerine rağmen elendikleri İsveç'e karşı oynadıkları Dünya Kupası ön eleme maçından sonra milli kariyerini noktaladığını duyurdu.

    Portekiz Milli Takımı'na karşı 2003'te oynanan dostluk maçında ilk defa milli formayı giyen Robben, üç kez Dünya Kupası turnuvası, 3 kez de Avrupa Kupası turnuvasında oynadı.

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih takımında oynayan yıldız futbolcu 96 kez giydiği milli formayla 37 gol attı.

    İsveç Milli Takımı'na attığı 2 gol ile veda eden Robben yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bırakmayı düşünüyordum. 33 yaşındayım ve Avrupa'nın büyük takımında oynuyorum. Bütün konsantremi oynadığım takıma vereceğim. Bayrağı başkasına teslim etmenin tam zamanı." diye konuştu.








    Kaynak: AA
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ARJEN ROBBEN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.