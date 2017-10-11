AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA ÖDÜL VERİLECEK Mİ?

Demirören toplantıda şunları söyledi:

"Bugün burada yürekleriyle tarih yazıp, tüm Türkiye'nin kalbini fetheden kahramanlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle futboldan basketbola, voleyboldan güreşe halterden boksa tüm spor branşlarına gösterdiği ilgiyle tam bir sporsever olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Ampute Milli Takımımıza verdiği destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Futbol Federasyonu olarak ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım Ampute başta olmak üzere tüm özel milli takımlarımızın hep yanında olduk, onları kucakladık. Tesislerimizi açtık, maddi ve manevi elimizden geleni yapmaya çalıştık"



KİMSE YOKKEN BİZ VARDIK

Görev yaptığımız 5 yılda kimse yokken biz vardık. Bu süreçte bedensensel engelli, işitme engellii ve özel sporcular federasyonlarına 11 milyon 700 bin lira destek sağladık.

SİZLER ONUR ŞAMPİYONLARISINIZ

Değerli sporcu kardeşlerim, sizler için bu şampiyonayı Antalya'da Riva'ya aldık. Sizler burada sahaya çıkarken A Milli Futbol Takımımız İzlanda maçımıç için kampa Antalya'ya gitti. Evimizi boşalttık ev sahibi yaptık sizleri. Sizler bizi bizim duygularımızı, gururumuzu yücelten kişilersiniz. Sizler onur şampiyonlarısınız. Şu an dünyanın konuştuğu örnek sporcularsınız.



BAŞARILARINIZ ÖDÜLLENDİRELECEK

Daha önce başarılı takımlarımızı ödüllendirdiğimiz gibi sizleri de ödüllendireceğiz... Bunun adı prim değil desek, alın terinizin emeklerinizin takdir edilmesi... İlk yönetim kurulu toplantımızda Ampute Milli Takımımızın bu başarısıyla ilgili gerekli kararın önceki yıllarda olduğu gibi muhakkak çıkacağına inanıyorum.