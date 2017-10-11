AĞAOĞLU DAİRE HEDİYE ETTİ
Ampute Milli Takımı'na ödül ve destek yağmaya devam ediyor.
Ali Ağaoğlu, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına birer daire hediye ettiğini açıkladı. Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı'na kameralar önünde telefonla müjdeyi verdi.
Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Ağaoğlu, Çekmeköy'deki yeni projeden birer tane daire vereceğini söyledi. Ağaoğlu toplantıda yaptığı açıklamada, "Elleri ve ayakları yoksa, aslan gibi yürekleri var" dedi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:34
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FERNANDAO YUVAYA GERİ DÖNÜYOR
Toplam 4
Yorum
kadırcan BENCE GEC KALINMAMIS BIR HAMLE HER TOPCU KENDINI OYNAYACAGI BIR TAKIMDA GOSTERMEK ISTER FERNANDAODA OYLE BIR OYUNCU
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FIFA'DAN FLAŞ MEN KARARI
Toplam 1
Yorum
süleyman uyar Amerikanın fifaya müdahale ettiği günü hatırlıyormusunuz. Gelecekte AMERİKA ülkeleri fıfa üzerinden tehdit etmeye başlayacaktır.
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Çağla Büyükakçay'ın hedefi ilk 100'e girmek
Toplam 1
Yorum
vay vay be hedefe bak :) ilk 10 deseydin bari gonşu :)
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