 AĞAOĞLU DAİRE HEDİYE ETTİ – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    AĞAOĞLU DAİRE HEDİYE ETTİ

    AĞAOĞLU DAİRE HEDİYE ETTİ

    Ampute Milli Takımı'na ödül ve destek yağmaya devam ediyor.

    , EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına birer daire hediye ettiğini açıkladı. Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı'na kameralar önünde telefonla müjdeyi verdi.

    Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Ağaoğlu, Çekmeköy'deki yeni projeden birer tane daire vereceğini söyledi. Ağaoğlu toplantıda yaptığı açıklamada, "Elleri ve ayakları yoksa, aslan gibi yürekleri var" dedi.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:34
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