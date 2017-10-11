AĞAOĞLU DAİRE HEDİYE ETTİ

Ali Ağaoğlu, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına birer daire hediye ettiğini açıkladı. Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı'na kameralar önünde telefonla müjdeyi verdi.



Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Ağaoğlu, Çekmeköy'deki yeni projeden birer tane daire vereceğini söyledi. Ağaoğlu toplantıda yaptığı açıklamada, "Elleri ve ayakları yoksa, aslan gibi yürekleri var" dedi.