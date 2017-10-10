 UEFA’dan Meler’e görev – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    UEFA’dan Meler’e görev

    UEFA’dan Meler’e görev
    UEFA, kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e görev verdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Bulgaristan'da oynanacak 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri Meler'in düdük çalacağı belirtildi. Meler, bugünkü Bulgaristan-Ukrayna ve 13 Ek
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:22
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