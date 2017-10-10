 SURİYE UZATMALARDA YIKILDI! – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    UZATMALARDA YIKILDI!

    SURİYE UZATMALARDA YIKILDI!

    2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri play-off rövanş maçında , 'yi 2-1 yenerek tur atladı.

    Elemelerde A Grubu'nu üçüncü sırada bitiren ile B Grubu'nun üçüncüsü play-off turu rövanş mücadelesinde Sidney kentindeki ANZ Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Son grup maçında İran'a karşı uzatma dakikalarındaki beraberlik golünü atarak ülkesini play-off turuna taşıyan, Avustralya karşısında ilk karşılaşmada beraberliği sağlayan Ömer Al Soma, bu mücadelede de 6. dakikada gol perdesini araladı ve Suriye'yi 1-0 öne geçirdi.

    Ev sahibi ekip, tarihinde hiç Dünya Kupası'na katılamayan Suriye karşısında 37 yaşındaki emektar futbolcusu Tim Cahill ile 13. dakikada eşitliği sağladı. Suriye, 2004 yılından bu yana milli takım forması giyen Cahill'in gol attığı 28. farklı ülke oldu.

    Kalan bölümde iki takım da skoru lehine değiştiremeyince uzatma bölümlerine geçildi. Suriye forması giyen Mahmoud Al Maowas, 94. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Karşılaşmanın 109. dakikasında Cahill'in golüyle bu kez öne geçen Avustralya, rakibini 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Maça damgasını vuran Cahill, milli takım kariyerinde 50 gole ulaştı.

    Avustralya, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu (CONCACAF) elemelerinde dördüncü olan takımla Rusya'ya gidebilmek için bir kez daha play-off oynayacak.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:31
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