SURİYE UZATMALARDA YIKILDI!
2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri play-off rövanş maçında Avustralya, Suriye'yi 2-1 yenerek tur atladı.
Elemelerde A Grubu'nu üçüncü sırada bitiren Suriye ile B Grubu'nun üçüncüsü Avustralya play-off turu rövanş mücadelesinde Sidney kentindeki ANZ Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Son grup maçında İran'a karşı uzatma dakikalarındaki beraberlik golünü atarak ülkesini play-off turuna taşıyan, Avustralya karşısında ilk karşılaşmada beraberliği sağlayan Ömer Al Soma, bu mücadelede de 6. dakikada gol perdesini araladı ve Suriye'yi 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi ekip, tarihinde hiç Dünya Kupası'na katılamayan Suriye karşısında 37 yaşındaki emektar futbolcusu Tim Cahill ile 13. dakikada eşitliği sağladı. Suriye, 2004 yılından bu yana milli takım forması giyen Cahill'in gol attığı 28. farklı ülke oldu.
Kalan bölümde iki takım da skoru lehine değiştiremeyince uzatma bölümlerine geçildi. Suriye forması giyen Mahmoud Al Maowas, 94. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın 109. dakikasında Cahill'in golüyle bu kez öne geçen Avustralya, rakibini 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Maça damgasını vuran Cahill, milli takım kariyerinde 50 gole ulaştı.
Avustralya, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu (CONCACAF) elemelerinde dördüncü olan takımla Rusya'ya gidebilmek için bir kez daha play-off oynayacak.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:31
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 35
Yorum
Yusuf Yıldırım Bu Avcı'ya İlhami geldi,yoksa sihirli değnekmi verildi Avcı,Güneş,Türk Hocanın milli Takıma verebileceği hiç bir şey Yok,Lucescu ile devam.
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Okan Buruk: Milli Takım'ın oyun sistemine ihtiyacı var
Toplam 2
Yorum
HOCALAR. BEKLİYORUZ BUNLARDAN BİRİNİ. YILMAZ VURAL, OKAN BURUK,RIZA ÇALIMBAY,HİKMET KAHRAMAN, GİRAY BULAK, A. HİSARI ÇALIŞTIRAN CİHAT MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRIP BAŞARIYA GETİRECEK
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 35
Yorum
Yusuf Yıldırım Abdullah Avcı niçin kovulmuştu,en küçük kazamız kadar ülkelerin milli Takımlarına farklı yenildik,Taraftar boykot etti maçlara gitmemişti,
SURİYE UZATMALARDA YIKILDI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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