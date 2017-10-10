SİZİ DE UNUTMAYACAK!
42 bin taraftarın desteğini arkasına alan Ampute Milli Takımımız, turnuvada hiç gol yemeyen İngilizler’i devirdi. Ömer ve Osman ile zafere uzanan Milliler'in büyük başarısını 80 milyon ayakta alkışladı...
Türkiye sizinle gurur duyuyor... Ampute Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde, turnuvada henüz gol yemeyen İngiltere'ye 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Vodafone Park'ı tıklım tıklım dolduran 42 bin taraftarın desteğini arkasına alan Ay-Yıldızlılar'ın bu büyük başarısını tüm Türkiye ayakta alkışladı.
MÜTHİŞ BİR FUTBOL SERGİLEDİK
Şampiyona boyunca inanılmaz bir mücadele sergileyen Milli Takımımız ilk yarının son dakikasında Ömer Güleryüz'ün golüyle öne geçti. Ay-Yıldızlılar 2. yarıda da müthiş bir futbol ortaya koydu.
ÖNCE ÜZÜLDÜK, SONRA COŞTUK
Maçın son dakikasında İngiltere eşitliği yakaladı. Fakat pes etmeyen Milliler, uzatma dakikalarında kaptan Osman Çakmak'ın golüyle skoru 2-1 yaptı. Ay-Yıldızlılar adını Avrupa Şampiyonluğu'na yazdırdı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Maçın bitiş düdüğüyle birlikle inanılmaz bir sevinç yaşandı. Futbolcularımız ve taraftarlar gözyaşlarına tutamadı. Şampiyon futbolcularımız kupayı kaldırdıktan sonra Vodafone Park'ta zafer turu attı..
SİZİ DE UNUTMAYACAK!
Prim kavgaları, takım içinde entrikalar, gazetecilere saldırılar, gruplaşmalar, kişisel çıkarları Ay-Yıldızın üstünde tutmalar...Türkiye, Ampute Milliler'i nasıl bağrına bastıysa, Dünya Kupası elemelerindeki hüsranı yaşatanları da asla unutmayacak.
A Milli Futbol Takımımız'ın Rusya 2018 elemelerindeki macerası dün Finlandiya'da sona erdi... Birkez daha Dünya Kupası'nın uzağında kalan Ay-Yıldızlılar Türkiye'ye büyük bir hüsran yaşattı. Euro 2016'daki prim kavgasıyla tepki çeken Milliler yine futbollarıyla değil takım içi entrikalarla, gazetecilere yapılan saldırılarla, gruplaşmalarla ve kişisel çıkarlar için sahnelenen ayak oyunlarıyla gündemde kaldı.
YENİLDİLER, GÜLÜCÜK SAÇTILAR
Dün Ampute Milli Takımımız'ın oyuncuları kazandığı unutulmaz zaferin ardından gözyaşlarını tutamazken, A Milli Takımımız'da yaşanan büyük hüsrana rağmen futbolcularımız objektilere gülücük dağıttı.
Dünkü zaferden ders çıkarın.
Türkiye nasıl Ampute Milliler'i bağrına bastıysa, 2018 elemelerinde başımızı öne düşüren Milli Takım'ı da unutmayacak... 80 milyonun tek dileği, bu hüsrana imza atanların dünkü büyük zaferden biraz ders çıkarmaları.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:26
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 20
Yorum
HASAN TFF derhal istifa etmeli futbol dan anlayan biri gelmeli
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BİRİ ASLAN'I GÖZETLİYOR
Toplam 3
Yorum
0707GS Köln, altyapısını Almanya'da alan Tolga Ciğerci'yi; Real Betis ve Celta Vigo, Garry Rodrigues'i Premier Lig kulüpleri de Badou Ndiaye'nin !!
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F.Bahçe'de kritik 2 hafta!
Toplam 11
Yorum
fbli hadi diyelim fenerlisin ozaman gerçekten yazık daha yolun başında ümidini kaybetmişsin desteğini fanatik olduğun halde takımdan çekmişsin.
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