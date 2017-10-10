Türkiye sizinle gurur duyuyor... Ampute Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde, turnuvada henüz gol yemeyen İngiltere'ye 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Vodafone Park'ı tıklım tıklım dolduran 42 bin taraftarın desteğini arkasına alan Ay-Yıldızlılar'ın bu büyük başarısını tüm Türkiye ayakta alkışladı.

MÜTHİŞ BİR FUTBOL SERGİLEDİK

Şampiyona boyunca inanılmaz bir mücadele sergileyen Milli Takımımız ilk yarının son dakikasında Ömer Güleryüz'ün golüyle öne geçti. Ay-Yıldızlılar 2. yarıda da müthiş bir futbol ortaya koydu.

ÖNCE ÜZÜLDÜK, SONRA COŞTUK

Maçın son dakikasında İngiltere eşitliği yakaladı. Fakat pes etmeyen Milliler, uzatma dakikalarında kaptan Osman Çakmak'ın golüyle skoru 2-1 yaptı. Ay-Yıldızlılar adını Avrupa Şampiyonluğu'na yazdırdı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Maçın bitiş düdüğüyle birlikle inanılmaz bir sevinç yaşandı. Futbolcularımız ve taraftarlar gözyaşlarına tutamadı. Şampiyon futbolcularımız kupayı kaldırdıktan sonra Vodafone Park'ta zafer turu attı..

SİZİ DE UNUTMAYACAK!

Prim kavgaları, takım içinde entrikalar, gazetecilere saldırılar, gruplaşmalar, kişisel çıkarları Ay-Yıldızın üstünde tutmalar...Türkiye, Ampute Milliler'i nasıl bağrına bastıysa, Dünya Kupası elemelerindeki hüsranı yaşatanları da asla unutmayacak.

A Milli Futbol Takımımız'ın Rusya 2018 elemelerindeki macerası dün Finlandiya'da sona erdi... Birkez daha Dünya Kupası'nın uzağında kalan Ay-Yıldızlılar Türkiye'ye büyük bir hüsran yaşattı. Euro 2016'daki prim kavgasıyla tepki çeken Milliler yine futbollarıyla değil takım içi entrikalarla, gazetecilere yapılan saldırılarla, gruplaşmalarla ve kişisel çıkarlar için sahnelenen ayak oyunlarıyla gündemde kaldı.

YENİLDİLER, GÜLÜCÜK SAÇTILAR

Dün Ampute Milli Takımımız'ın oyuncuları kazandığı unutulmaz zaferin ardından gözyaşlarını tutamazken, A Milli Takımımız'da yaşanan büyük hüsrana rağmen futbolcularımız objektilere gülücük dağıttı.

Dünkü zaferden ders çıkarın.

Türkiye nasıl Ampute Milliler'i bağrına bastıysa, 2018 elemelerinde başımızı öne düşüren Milli Takım'ı da unutmayacak... 80 milyonun tek dileği, bu hüsrana imza atanların dünkü büyük zaferden biraz ders çıkarmaları.