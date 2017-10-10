SİMOVİC VE PREKAZİ'DEN JEST
Resmi görüşmeler için Sırbistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, burada Galatasaray’ın eski futbolcuları Zoran Simovic ve Cevad Prekazi ile bir araya geldi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:40
-
LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 35
Yorum
Yusuf Yıldırım Bu Avcı'ya İlhami geldi,yoksa sihirli değnekmi verildi Avcı,Güneş,Türk Hocanın milli Takıma verebileceği hiç bir şey Yok,Lucescu ile devam.
-
Okan Buruk: Milli Takım'ın oyun sistemine ihtiyacı var
Toplam 2
Yorum
HOCALAR. BEKLİYORUZ BUNLARDAN BİRİNİ. YILMAZ VURAL, OKAN BURUK,RIZA ÇALIMBAY,HİKMET KAHRAMAN, GİRAY BULAK, A. HİSARI ÇALIŞTIRAN CİHAT MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRIP BAŞARIYA GETİRECEK
-
LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 35
Yorum
Yusuf Yıldırım Abdullah Avcı niçin kovulmuştu,en küçük kazamız kadar ülkelerin milli Takımlarına farklı yenildik,Taraftar boykot etti maçlara gitmemişti,
SİMOVİC VE PREKAZİ'DEN JEST haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.