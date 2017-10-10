 SİMOVİC VE PREKAZİ'DEN JEST – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    SİMOVİC VE PREKAZİ'DEN JEST

    SİMOVİC VE PREKAZİ'DEN JEST

    Resmi görüşmeler için Sırbistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, burada Galatasaray’ın eski futbolcuları Zoran Simovic ve Cevad Prekazi ile bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, resmi görüşmelerde bulunmak üzere Sırbistan'a gitti. Cumhurbaşkanı'nı burada sürpriz iki isim de ziyaret etti. Galatasaray'ın eski futbolcularından Prekazi ve Simovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile bir araya gelerek kendisine 11 numaralı ve arkasında 'Erdoğan' yazılı bir Galatasaray forması hediye etti.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    SİMOVİC VE PREKAZİ'DEN JEST haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.