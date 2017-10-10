 PUSKAS'A 3 ADAY – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    PUSKAS'A 3 ADAY

    PUSKAS'A 3 ADAY
    FIFA'NIN düzenlediği yılın golüne verilen Puskas Ödülü için aday sayı 3'e indirildi. Arsenal'in Fransız yıldızı Olivier Giroud, Baroka'dan Güney Afrikalı kaleci Oscarine Masuluke ve Venezuela 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'ndan Deyna Castellanos listede yer aldı. Ödülün sahibi, FIFA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak oylamanın ardından 23 Ekim'de açıklanacak.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PUSKAS'A 3 ADAY haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.