PUSKAS'A 3 ADAY

FIFA'NIN düzenlediği yılın golüne verilen Puskas Ödülü için aday sayı 3'e indirildi. Arsenal'in Fransız yıldızı Olivier Giroud, Baroka'dan Güney Afrikalı kaleci Oscarine Masuluke ve Venezuela 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'ndan Deyna Castellanos listede yer aldı. Ödülün sahibi, FIFA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak oylamanın ardından 23 Ekim'de açıklanacak.