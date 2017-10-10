ÖZKAHYA ÇALDI, FRANSA TURLADI
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Fransa, sahasında ağırladığı Belarus'u 2-1 mağlup etti.
Stade de France'de FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya'nın yönetiği karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Antoine Griezmann ve 33. dakikada Olivier Giroud attı. Konuk ekibin tek golünü ise Anton Saroka attı.
Bu sonuçla puanını 23'e çıkartan Fransa, A Grubu'nu lider olarak tamamlayarak Rusya biletini kaptı. 5 puanda kalan Belarus ise grubu 6. ve son sırada tamamladı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:58
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
Toplam 32
Yorum
gsli dogru soyleyeni 9 koyden kovarlar, besiktas neyki diline dolamicak. dedikodu dedigin seyi cocuklar bile anladi artik
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İnanılmaz istatistik: 2.28
Toplam 3
Yorum
ismail orta saha ve forvet türkiyenin en iyileri defans futbolcularıda fena değil ama takdik anlaşmazlık yapıyolar ts bir dikiş tutsun iş tamamdır
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HEPCAN'A 3 YIL HAPİS!
Toplam 2
Yorum
dünyanın her yerinde ırkçılığa verilen cezalar belli.Bizde ise siyasi hareketten dolayı bu ceza yuhalandı. Tek kelimeyle iğrenç
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