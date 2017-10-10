ÖZKAHYA ÇALDI, FRANSA TURLADI

Stade de France'de FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya'nın yönetiği karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Antoine Griezmann ve 33. dakikada Olivier Giroud attı. Konuk ekibin tek golünü ise Anton Saroka attı.

Bu sonuçla puanını 23'e çıkartan Fransa, A Grubu'nu lider olarak tamamlayarak Rusya biletini kaptı. 5 puanda kalan Belarus ise grubu 6. ve son sırada tamamladı.