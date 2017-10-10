LİDER PORTEKİZ BİLETİ KAPTI

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, sahasında ağırladığı İsviçre'yi 2-0 mağlup etti.

Pepe'nin ilk 11'de, Ricardo Quaresma'nın ise yedek başladığı maçın 43. dakikasında Portekiz, Antalyaspor forması giyen Johan Djourou'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.



İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmada ev sahibi ekibi rahatlatan gol 57. dakikada Andre Silva'dan geldi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Portekiz, kazanmaktan başka çaresi olmayan maçta İsviçre'yi 2-0 mağlup ederek Rusya biletini cebine koydu. 9'da 9 yaparak çıktığı son maçta beraberliğin bile yeteceği maçta B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsviçre ise play-off maçı oynayacak.