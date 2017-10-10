 LİDER PORTEKİZ BİLETİ KAPTI – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    LİDER PORTEKİZ BİLETİ KAPTI

    LİDER PORTEKİZ BİLETİ KAPTI

    FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmayı 2-0 kazanan Portekiz, averajla İsviçre'nin önünde B Grubu'nu lider olarak tamamlayarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, sahasında ağırladığı İsviçre'yi 2-0 mağlup etti.

    Pepe'nin ilk 11'de, Ricardo Quaresma'nın ise yedek başladığı maçın 43. dakikasında Portekiz, Antalyaspor forması giyen Johan Djourou'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

    İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmada ev sahibi ekibi rahatlatan gol 57. dakikada Andre Silva'dan geldi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Portekiz, kazanmaktan başka çaresi olmayan maçta İsviçre'yi 2-0 mağlup ederek Rusya biletini cebine koydu. 9'da 9 yaparak çıktığı son maçta beraberliğin bile yeteceği maçta B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsviçre ise play-off maçı oynayacak.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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