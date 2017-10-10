LİDER PORTEKİZ BİLETİ KAPTI
FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmayı 2-0 kazanan Portekiz, averajla İsviçre'nin önünde B Grubu'nu lider olarak tamamlayarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, sahasında ağırladığı İsviçre'yi 2-0 mağlup etti.
Pepe'nin ilk 11'de, Ricardo Quaresma'nın ise yedek başladığı maçın 43. dakikasında Portekiz, Antalyaspor forması giyen Johan Djourou'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmada ev sahibi ekibi rahatlatan gol 57. dakikada Andre Silva'dan geldi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Portekiz, kazanmaktan başka çaresi olmayan maçta İsviçre'yi 2-0 mağlup ederek Rusya biletini cebine koydu. 9'da 9 yaparak çıktığı son maçta beraberliğin bile yeteceği maçta B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsviçre ise play-off maçı oynayacak.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:55
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
Toplam 32
Yorum
gsli dogru soyleyeni 9 koyden kovarlar, besiktas neyki diline dolamicak. dedikodu dedigin seyi cocuklar bile anladi artik
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İnanılmaz istatistik: 2.28
Toplam 3
Yorum
ismail orta saha ve forvet türkiyenin en iyileri defans futbolcularıda fena değil ama takdik anlaşmazlık yapıyolar ts bir dikiş tutsun iş tamamdır
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HEPCAN'A 3 YIL HAPİS!
Toplam 2
Yorum
dünyanın her yerinde ırkçılığa verilen cezalar belli.Bizde ise siyasi hareketten dolayı bu ceza yuhalandı. Tek kelimeyle iğrenç
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