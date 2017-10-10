 İŞTE ZAFER TAHTASI! – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    İŞTE ZAFER TAHTASI!

    İŞTE ZAFER TAHTASI!

    Beşiktaş'lı futbolcu Tolgay Arslan, resmi instagram hesabından dün tüm Türkiye'yi sevince boğan tarihi zaferin taktik tahtasını paylaştı.

    Vodafone Park'ta oynanan EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçı sonrasında Ampute Milli Takımımızın soyunma odasındaki taktik tahtası dikkatlerden kaçmadı. Vodafone Park'ta İngiltere ile oynadıkları final maçını kazanan Ampute Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

    Siyah beyazlıların futbolcusu Tolgay Arslan ise maç sonrası Ampute Milli Futbol Takımımızın taktik tahtasında yazanları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Tahtanın sol üst köşesinde "Ayak bir ama yürek tek. Allah hepinizden razı olsun" notunun yazılığı olduğu görüldü.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:56
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