İŞTE ZAFER TAHTASI!
Beşiktaş'lı futbolcu Tolgay Arslan, resmi instagram hesabından dün tüm Türkiye'yi sevince boğan tarihi zaferin taktik tahtasını paylaştı.
Vodafone Park'ta oynanan EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçı sonrasında Ampute Milli Takımımızın soyunma odasındaki taktik tahtası dikkatlerden kaçmadı. Vodafone Park'ta İngiltere ile oynadıkları final maçını kazanan Ampute Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.
Siyah beyazlıların futbolcusu Tolgay Arslan ise maç sonrası Ampute Milli Futbol Takımımızın taktik tahtasında yazanları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Tahtanın sol üst köşesinde "Ayak bir ama yürek tek. Allah hepinizden razı olsun" notunun yazılığı olduğu görüldü.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:56
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TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!
Toplam 1
Yorum
Ufukhan Kurşun Avcı'nın Terimde önce milli takımdan niçin kovulduğunu hatırlayalım milli Takıma tarihinde hiç bir hocanın yaşatmadığı yenilgileri yaşattı,
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CRYSTAL PALACE'TAN CENK'E YENİ TEKLİF
Toplam 11
Yorum
BOŞ LAF Geçen senede tolgaya 20 30 m ler istiyodunuz elinizde patladı neden bjk nin topçuları 2 hafta iyi oynayınca 20 mden kapı açıyolar sizde kapı
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Castillo’dan futbol resitali
Toplam 2
Yorum
metin satilmasi buyuk hata olur duz siradan oyunculardan biktik
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