 İSCO'YA BÜYÜK ŞOK! – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    'YA BÜYÜK ŞOK!

    <a href="/index/isco?id=e5414756-fecf-433d-9a6e-3d635edbacbf" class="" rel="tag">İSCO</a>'YA BÜYÜK ŞOK!

    Real Madrid'li ünlü futbolcu 'ya Dünya Kupası Eleme Grubu maçında bıçakla saldırı girişiminde bulunuldu.

    G Grubu karşılaşmasında İspanya, deplasmanda İsrail'i 1-0 mağlup ederek finallere direkt olarak katılım hakkı kazındı. Kudüs'teki Teddy Malha Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ise korku dolu anlar yaşandı.

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan İsrail - İspanya maçında facianın eşiğinden dönüldü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren seyirciler oldu. İspanya'nın Real Madrid'li futbolcusu Isco'nun yanına kadar gelen bir taraftar ise yürekleri ağızlara getirdi. Çünkü bu taraftar yanında bıçak taşıyordu.

    Tehlikeli taraftar futbolcuya yaklaştığı sırada bıçağı elinden düşürdü. O sırada tam Isco'ya ulaşmak üzereyken polis tarafından durduruldu. Bıçaklı olanın da içlerinde bulunduğu sahaya giren altı taraftar gözaltına alındı.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:39
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