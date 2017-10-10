'İNANILMAZ SPORCULARA MÜTHİŞ DESTEK!'
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Milli Takımı'nın başarısı uluslararası düzeyde yer aldı.
Sosyal medya hesabından ampute futbolcuların mücadelesi, tribünleri dolduran taraftarlar ve kupa sevincinin yer aldığı fotoğraflardan kolaj yapan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), "Ev sahibi Türkiye'nin İngiltere'yi yendiği maçı 40 bin taraftar izledi. İnanılmaz sporculara olağanüstü destek." ifadelerini kullandı.
Dünyanın önde gelen medya organlarından biri olan ESPN, maç sonrası büyük sevinç yaşayan milli futbolcuların fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve "Türkiye, uzatma dakikalarında attığı golle şampiyon oldu. Sporu bu yüzden seviyoruz." yorumunu yaptı.
ABD merkezli spor sitesi Bleacher Report ise milli futbolcuların sevincini yansıtan fotoğrafları paylaştığı sosyal medya hesabında, "Avrupa Ampute Şampiyonluğu'nu kazanmak böyle hissettirir." yazarken, paylaşımına Türk bayrağı ve kalp emojileri ekledi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:19
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CRYSTAL PALACE'TAN CENK'E YENİ TEKLİF
Toplam 1
Yorum
şişirmeci Dünyada çok gazete var menejerlerle çalışan. İnanmayın İngilizlere .Cizgide 2 kişi varken ofsayt itirazı edene vermez kimse bu kadar
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F.BAHÇE BERKE ÖZER İÇİN HAREKETE GEÇTİ
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Yorum
baksoy Bu delikanlı Trabzonspor ' unda transfer listesinde olmalı ? Artık Onur ile başarı zor ?
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
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Yorum
HCK / BJK ŞU TERİM LOBİSİNİN HARCADIĞI VE BU ENTRİKALARIN BİTMEYECEĞİ GERÇEĞİYLE TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAM DİYEN (RASİM KARA) NEDEN GETİRİLMEZ ACABA...!?
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