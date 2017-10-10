HOLLANDA YENDİ AMA YETMEDİ

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son maçında Hollanda, sahasında ağırladığı İsveç'i Arjen Robben'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Portakalların, Rusya biletini alması için rabini 7 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyordu.

Ryan Babel ve Vincent Janssen'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 16. ve 40. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Arjen Robben attı.

Bu sonuçla puanını 19'a çıkartan Hollanda, aynı puana sahip İsveç'in ardından A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası hakkını yitirdi. Averajla ikinci sırada yer alan İsveç ise play-off oynamaya hak kazandı.



