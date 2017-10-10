HOLLANDA YENDİ AMA YETMEDİ
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Hollanda, sahasında ağırladığı İsveç'i 2-0 mağlup etti.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son maçında Hollanda, sahasında ağırladığı İsveç'i Arjen Robben'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Portakalların, Rusya biletini alması için rabini 7 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyordu.
Ryan Babel ve Vincent Janssen'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 16. ve 40. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Arjen Robben attı.
Bu sonuçla puanını 19'a çıkartan Hollanda, aynı puana sahip İsveç'in ardından A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası hakkını yitirdi. Averajla ikinci sırada yer alan İsveç ise play-off oynamaya hak kazandı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:57
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
Toplam 32
Yorum
gsli dogru soyleyeni 9 koyden kovarlar, besiktas neyki diline dolamicak. dedikodu dedigin seyi cocuklar bile anladi artik
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İnanılmaz istatistik: 2.28
Toplam 3
Yorum
ismail orta saha ve forvet türkiyenin en iyileri defans futbolcularıda fena değil ama takdik anlaşmazlık yapıyolar ts bir dikiş tutsun iş tamamdır
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HEPCAN'A 3 YIL HAPİS!
Toplam 2
Yorum
dünyanın her yerinde ırkçılığa verilen cezalar belli.Bizde ise siyasi hareketten dolayı bu ceza yuhalandı. Tek kelimeyle iğrenç
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