GRUP MAÇLARI SONA ERDİ

Avrupa Elemeleri'nden Rusya'ya gitme hakkı kazanan ekipler; Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika, İzlanda olurken, Rusya da ev sahibi olduğu için otomatik olarak Dünya Kupası'na adını yazdırdı.



EN KÖTÜ İKİNCİ SLOVAKYA OLDU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 grup yer alırken, bu 9 grubun 8'inin 2'ncisi play-off turuna katılma hakkı kazanırken, en az puanı toplayan ekip, turnuvaya veda ediyor. F Grubu'nda yer alan Slovakya, 18 puanla İngiltere'nin arkasından 2'nci sırada yer alırken, bu puan onları play-off turuna taşımaya yeterli olmadı ve Slovaklar 2'nci olmasına rağmen play-off turuna katılamayacak.



?PLAY-OFF TURUNDA YER ALACAK TAKIMLAR BELLİ OLDU

Öte yandan F Grubu dışındaki gruplarda 2'nci sırada yer alan takımlar, play-off turuna katılma hakkı kazandı. Türkiye A Milli Takımı'nın bulunduğu I Grubu'ndan Hırvatistan play-off turuna katılacakken, İsveç, İsviçre, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, İtalya ve Yunanistan da play-off turunda yer alacak. Bu 8 takımdan 4'ü, play-off sonucunda Rusya'ya gitme hakkı kazanacak.



HOLLANDA DÜNYA KUPASI'NDA YOK

2016 Avrupa Şampiyonası'na katılamayan Hollanda, 2018 Dünya Kupası'nda da yer alamayacak. Dünya Kupası'nda yer almak için, A Grubu son maçında İsveç'i 7 farkla mağlup etmesi gereken Hollanda, bu mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılınca Dünya Kupası hayalleri de suya düşmüş oldu. Dick Advocaat'ın öğrencileri grubu 3'üncü sırada tamamladı.